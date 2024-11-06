Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor dün akşam resmi açıklama yayınlayarak maçlara çıkmama kararı aldıklarını açıkladı.
Tesislerinde de elektik ve suyun bile olmadığını ifade eden Akhisarspor, "Tesislerimizde elektrik yok. Su yok. Gaz yok. Abonelik alamıyoruz. Çünkü verilmesin diye belediye tarafından dilekçe verilmiş. Çocuklar stresli ve yorgun. Her şey düzelene ve transfer açılana kadar maçlara çıkmama kararı aldık. Bizi bu duruma düşürenlerden hesap soracağız" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?