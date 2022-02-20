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Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20.02.2022 16:03
Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 22-4 yenildi.

Sutopu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'a 22-4 yenildi.

Milli takım, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen organizasyondaki dördüncü maçında ev sahibi ekibe farklı mağlup oldu.

Sırbistan'a 22-4 yenilen milli takım, böylece elemeleri 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

Gruptaki tek galibiyetini ilk maçında 23-9'luk skorla Belçika karşısında alan Türkiye, daha sonra Yunanistan'a 25-7, İsviçre'ye ise 8-5 mağlup olmuştu.

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Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sutopu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sutopu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


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