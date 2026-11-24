Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türk güreşine yeni yetenekler kazandırmak amacıyla 15 yıldır düzenlenmeyen Sporcu Eğitim Merkezi Ligi'ni yeniden başlattıkların söyledi.

Samsun'da düzenlenen Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi müsabakalarını takip eden Akgül, AA muhabirine, Türk güreşinin geleceği için altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Çocukların erken yaşta güreşle tanışmasını ve müsabakalara düzenli katılmasını istediklerini anlatan Akgül, sporcu yetiştirmenin uzun soluklu bir süreç olduğunu ifade etti.

Altyapıda müsabaka eksikliğini gidermek amacıyla Sporcu Eğitim Merkezleri Güreş Ligi'ni yeniden hayata geçirdiklerini aktaran Akgül, "Çocuklarımız her hafta güreş yapsınlar diye Sporcu Eğitim Merkezi Ligi'ni yeniden başlattık. Bu ligler 15 yıldır yapılmıyordu. Yapılmadıkça çocuklarımız geriye düştü, dünya güreşinden uzaklaştı. Şimdi bunları yeniden hayata geçiriyoruz. Gelecekte yıldızlarda, gençlerde ve büyüklerde başarılı olamazlarsa bunun sorumluluğu bizde." dedi.

Türkiye genelinde 42 güreş eğitim merkezinin faaliyet gösterdiğini aktaran Akgül, bu merkezlerde yetişen sporcuların gelişimini yıl boyunca takip ettiklerini anlattı.

Kendisinin de güreş eğitim merkezinden yetiştiğini hatırlatan Akgül, "Rıza Kayaalp de ben de güreş eğitim merkezinden mezunuz. Bütün emeğimizi bu merkezlere veriyoruz. En yetenekli çocuklarımızı oralara gönderiyoruz. Sadece eğitim almalarını sağlamıyoruz, yıl boyunca gelişimlerini de takip ediyoruz." diye konuştu.

Güreşte lisans yaşının 7'ye düşürülmesi hedefleniyor

Çocukların güreşe daha erken yaşta başlamasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yaptıklarını belirten Akgül, güreşte lisans alma yaşını 11'den 8'e düşürdüklerini, gelecek yıl ise 7 yaşa indirmeyi planladıklarını duyurdu.

Türkiye genelinde 220 binin üzerinde lisanslı güreşçi bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 30 bininin aktif olarak güreş yaptığını anlatan Akgül, sporcu sayısını artırmanın yanı sıra çocukların güreşe devam etmesini sağlamaya da önem verdiklerini vurguladı.

Geçen yıl Ankara Arena'da 10 bin çocuğun katılımıyla Türkiye şampiyonası düzenlediklerine işaret eden Akgül, organizasyona katılan sporcuların malzeme ihtiyaçlarını da karşıladıklarını aktardı.

"Çocuklarımıza güreşi sevdirmek için bunu yapıyoruz"

Akgül, çocukların güreşe ilgisini artırmak istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ankara Arena'da 10 bin çocuğumuzu güreştirdik. Bu kolay bir rakam değil. Katılan bütün sporcularımıza mayosundan tişörtüne kadar malzemelerini verdik. Çocuklarımıza güreşi sevdirmek için bunu yapıyoruz. Bugün gelip yarın bırakmasınlar, bu sporun içinde kalsınlar istiyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 12 bin civarında sporcuyu ağırlamak. Belki 15 bin sporcunun aynı anda müsabaka yaptığı bir organizasyon gerçekleştireceğiz."

Türk güreşinin yeni bir jenerasyona ihtiyaç duyduğunu kaydeden Akgül, altyapıdan yetişecek sporcuların başarıyla Türkiye'yi temsil etmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.