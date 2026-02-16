Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı

Houston Rockets'ın süper yıldızı Kevin Durant, X platformunda kullandığı iddia edilen gizli "burner" hesabının ifşa edilmesiyle büyük bir skandalın merkezine oturdu. Sızdırıldığı öne sürülen mesajlarda Durant'in, takım arkadaşı Alperen Şengün başta olmak üzere bazı oyuncular hakkında sert ifadeler kullandığı görüldü.

Olay, NBA All-Star hafta sonu etkinlikleri sırasında gündeme geldi ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ALPEREN ŞENGÜN HAKKINDA ŞOK İDDİALAR

Sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntülerinde Durant'in, Houston Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün'e yönelik ağır eleştiriler yaptığı iddia edildi. Mesajlarda, takımın performansı ve top kayıpları üzerinden yapılan bir tartışmada şu ifadelerin yer aldığı öne sürüldü:

"Bu takımla top kaybı yapacağım tabii. Sizin 'franchise player'ınız şut atamıyor ve savunma yapamıyor. Bu, benim top kayıplarımdan daha büyük bir sorun." Söz konusu ifadelerin, Durant'in geçmişte Alperen Şengün hakkında yaptığı olumlu açıklamalarla çelişmesi dikkat çekti.

JABARI SMITH JR. VE DİĞERLERİ DE HEDEFTE

İddiaya göre sızdırılan mesajlarda Jabari Smith Jr. için de hakarete varan ifadeler yer aldı. Ayrıca eski takım arkadaşları Stephen Curry ve Russell Westbrook hakkında da küçümseyici yorumlar bulunduğu öne sürüldü. Mesajların gerçekliği ve hesabın Durant'e ait olup olmadığına dair resmi bir doğrulama yapılmadı.

ALL-STAR HAFTA SONUNDA PATLAK VERDİ

Skandalın, NBA All-Star organizasyonu sırasında gündeme gelmesi dikkat çekti. Durant'in etkinliklerde telefonuyla meşgul olduğu görüntüler sosyal medyada "yine gizli hesabında" yorumlarıyla paylaşıldı.

Durant daha önce de 2017 yılında Oklahoma City Thunder'dan ayrılış sürecinde gizli hesap kullandığını kabul etmişti. Bu nedenle yeni iddialar, kamuoyunda daha fazla yankı uyandırdı. Houston Rockets cephesinden veya Kevin Durant'ten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.