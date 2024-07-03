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Taksim'de A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkusu yaşandı

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maç sonrası toplanan kalabalık Taksim'de galibiyeti coşkuyla kutladı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya karşısında elde ettiği tarihi zafer İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde coşkuyla kutlandı. Maçın sona ermesiyle kornalar çalarak konvoylar eşliğinde meydanda toplanan kalabalık tezahüratlar ve marşlarla milli takıma destek verdi. Meşaleler yakarak sevinç gösterileri yapan vatandaşlar, kutlamalar sırasında büyük bir coşku yaşandı. Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'nin içlerine kadar yürüyen kalabalık tezahüratlarını desteklerini sürdürmeye devam etti. Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde kutlamalar dolayısıyla önlem aldı.