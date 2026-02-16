Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak

Haberin Videosunu İzleyin
Talisca\'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
16.02.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Talisca\'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor derbisinde de gol atarak form grafiğini sürdürdü. Son 7 maçta 7 gol atan Talisca, takımını şampiyonluk yarışında tutmaya devam etti. Brezilyalı 10 numara, 5 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Talisca'nın bu sezon ayrıca 4 asisti bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, gol yollarındaki form grafiğini Trabzonspor derbisinde de sürdürdü. Tecrübeli oyuncu, son 7 maçta 7'nci golünü atarak takımını şampiyonluk yarışında tutmaya devam etti.

SANTRFORSUZ DÖNEMDE ÇÖZÜM TALISCA

Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, forvet transferi yapmadı. Teknik direktör Domenico Tedesco, hücum hattında çözümü Talisca'da buldu.

Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak

Brezilyalı futbolcu, bu tercihin karşılığını golleriyle verdi. Trabzonspor karşısında da ağları sarsan yıldız oyuncu, son haftalarda takımın en etkili ismi oldu.

Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak

REKOR SEZONA DOĞRU

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 21 gole ulaşan Talisca, 2017-18'deki Beşiktaş dönemini geride bıraktı ve 2022-23 sezonunda Al-Nassr'daki performansını yakaladı. Brezilyalı 10 numara, 5 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Talisca'nın bu sezon ayrıca 4 asisti bulunuyor.

Anderson Talisca, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem’in hayatını kabusa çevirdi Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem'in hayatını kabusa çevirdi! Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
3 ilde harekete geçildi Zincir marketler didik didik ediliyor 3 ilde harekete geçildi! Zincir marketler didik didik ediliyor

09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
09:17
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
09:00
Şampiyonlar Ligi’nde ırkçılık skandalı İşte o maçın kazananı
Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! İşte o maçın kazananı
08:52
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 5 attı UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:46
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:52
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
06:51
“Erdoğan tehlikeli rakip“ diyen eski Başbakan’dan skandal Türkiye çağrısı
"Erdoğan tehlikeli rakip" diyen eski Başbakan'dan skandal Türkiye çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 10:00:46. #7.11#
SON DAKİKA: Talisca'yı durdurabilen aşk olsun! 5 gol daha atarsa bir ilki yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.