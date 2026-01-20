Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti - Son Dakika
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti

Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City\'i darmadağın etti
20.01.2026 22:39
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında 57 milyon euro kadro değeri olan Bodo/Glimt, 1,3 milyar euro kadro değerine sahip Manchester City'i 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında 57 milyon euro kadro değeri olan Bodo/Glimt ile 1,3 milyar euro kadro değerine sahip Manchester City karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 3-1'lik skorla kazandı.

MANCHESTER CITY DARMADAĞIN

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti. Manchester City'nin tek golünü 60. dakikada Rayan Cherki attı.

RODRI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Manchester City'de İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İLK 8 YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJI KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte ilk 8 yolunda büyük bir avantajı elinden kaybeden Manchester City, 13 puanda kaldı. Bodo/Glimt, puanını 6 yaparak ilk 24 yolunda kritik bir konuma yerleşti.

SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY İLE

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Manchester City, Galatasaray'ı konuk edecek. Bodo/Glimt, deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    simdi bunu goren birileri hevese kapılır biz neden yapamayalım diye. madrid ekibine gonulden basarılar. 22 31 Yanıtla
    1970 1970:
    keşke birileride böyle büyük takımlarla oynayabilse 18 5
    EOS BEY EOS BEY:
    Aston Villa ya da canı gönülden başarılar .. 5 0
  • Aziz Can Aziz Can:
    hepsi oyun bunların iddia para var döndü haftaya daha fazla seyrici çekmek için Kendi sahasına 9 4 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    bayram soy ismine bir ek yapslım ozaman UZ nasıl ;) 6 1 Yanıtla
  • Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    memlekette devamlı kendi degerlerini aşağılayan kendini bile sevmeyen sevimsiz bir kitle hortladı. ve onların istediği dilden konuşup avutan kim varsa istediğinide bunlara kilitliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş.. bunlar Türkiye nin takımları Ermeni yada Yunan takımı değil gafil topluluğu 1 1 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.