UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında 57 milyon euro kadro değeri olan Bodo/Glimt ile 1,3 milyar euro kadro değerine sahip Manchester City karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 3-1'lik skorla kazandı.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti. Manchester City'nin tek golünü 60. dakikada Rayan Cherki attı.
Manchester City'de İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ilk 8 yolunda büyük bir avantajı elinden kaybeden Manchester City, 13 puanda kaldı. Bodo/Glimt, puanını 6 yaparak ilk 24 yolunda kritik bir konuma yerleşti.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Manchester City, Galatasaray'ı konuk edecek. Bodo/Glimt, deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)