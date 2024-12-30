Tarık Çetin: Beşiktaş’ı yenip yeni yıla mutlu gireceğiz

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Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin, "Yeni yıla Beşiktaş galibiyetle girip hem taraftarı hem de camiamızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında cuma günü saat 20.00'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman öncesinde Çaykur Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istediklerini dile getiren Çetin, "Beşiktaş maçına takımca yaptığımız çift antrenmanlarla başladık. Hazırlıklarımız gayet iyi şekilde gerçekleşti. Cuma günü de galip gelip, bu galibiyeti hem taraftarımıza hem de camiamıza hediye etmek istiyoruz. Hem psikolojik hem fiziksel olarak ekstra antrenmanlarımızı da gerçekleştirdik. Tamamen cuma gününe odaklanmış durumdayız. Evimizde taraftarımızla oynadığımız hiçbir maç için zor diyemem. Taraftardan son ana kadar skor ne olursa olsun bizi desteklemelerini istiyoruz. Yeni yıla ilk başta galibiyetle girip hem taraftarı hem de camiamızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Ligin ilk devresinde art arda gelen mağlubiyetler ve sonrasındaki toparlanma sürecine de değinen Çetin, "Rizespor her zaman üst sıraları hak ediyor. İnişli çıkışlı performansımız oldu ama tamamen odaklandığımız konu ligin sonu. Ligin sonunda Rizespor'u en üst sıralara taşımak istiyoruz. En üst sıraları hedefleyen ısrarlı bir takım olma profilini sunmak istiyoruz. Taraftarımıza, camiamıza, izleyenlere de futbol açısından keyif vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE