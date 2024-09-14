Taşdemir: Kötü başlangıç ama umut var

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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildikleri maçta ellerinden geleni yaptıklarını ama galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.

Maçın genelinde çoğu şeyi doğru yaptıklarını ifade eden Taşdemir, buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini anlattı.

Son dakikada atılan golle mağlup olduklarını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bugünkü oyundan memnunum. Oyuncu kardeşlerim bence yapabilecekleri her şeyi yaptılar ama kazanamadık. Maalesef hem kendi adıma hem de takımım adına çok kötü bir başlangıç oldu. Beş maç, dört mağlubiyet. İlk defa başımıza geliyor ama oynanan oyunlar, geçen hafta Göztepe maçı hariç, umut verici. Doğru oyunda ısrar edeceğiz. Üstüne koya koya devam etmeye çalışacağız. İki idmanla maça çıkmak zorunda kalan arkadaşımız vardı. Bir idmanla maça çıkmak zorunda kalan yeni gelen arkadaşlarımız vardı. Bunların da birazcık daha takımımızı tanıması, takımımızla birlikte olmasıyla beraber önümüzdeki haftalarda daha iyi performans vereceklerini düşünüyorum. Öyle de olacaktır. Sabırla çalışmaya devam ederiz."