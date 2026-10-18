Tatvan Masterlar, Antalya\'da 24 takımı geride bırakarak şampiyon oldu

Antalya'da düzenlenen 2026 Soccer Cup Futbol Turnuvası'nda Bitlis'i temsil eden Tatvan Masterlar Futbol Takımı, 24 takım arasından şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya'da 5 gün boyunca devam eden ve toplam 24 takımın mücadele ettiği 2026 Soccer Cup Futbol Turnuvası, birbirinden çekişmeli maçalara sahne oldu. Turnuvada Bitlis'i temsil eden Tatvan Masterlar Futbol Takımı, ortaya koyduğu başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

24 takımın katıldığı organizasyonda zirveye adını yazdıran Tatvan Masterlar, kazandığı şampiyonlukla bölge sporuna önemli bir başarı daha kazandırdı.