TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin istikbalini Anadolu'ya taşıdığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 106 yıl geçti. Bandırma Vapuru'nun Samsun'a ulaşmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, sadece bir direniş değil; aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve gençliğe emanet edilen bir Türkiye'nin ilk adımı olmuştur.

Bugün bu kutsal emaneti yaşatan Türk gençliği, hem spor sahalarında hem de yaşamın her alanında Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Basketbolun; birleştirici, geliştirici ve uluslararası temsil gücünü artırıcı yönüyle gençlerimize kattığı değerin farkındayız.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gençliğimizin yanında durmaya, onların fiziksel ve zihinsel gelişimine sporla katkı sunmaya devam edeceğiz. Daha çok gencimizin sporla tanışması, daha fazla sporcumuzun bayrağımızı gururla dalgalandırması için çalışmayı sürdüreceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum."