Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o

14.02.2026 23:49
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçında performanslarından memnun olduğunu belirtti. Tedesco, 3-2'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın yıldızının Mert Müldür olduğunu belirterek, ''Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

'KİMSE BİZE 3 PUAN HEDİYE ETMEYECEK'

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hiçbir maçın kolay olmadığını belirterek, "Şampiyonluk yarışıyla ilgili hiçbir şey söylemem. Her maç zor. Kasımpaşa maçını 11'e 10 oynamamıza rağmen kazanamamıştık. Hiçbir maç kolay değil. Kimse bize 3 puan hediye etmeyecek. Çok zorlu bir lig ve inanılmaz takımlar var. Hepsini tebrik etmem lazım. Kocaeli'de nefes kesen bir atmosfer vardı, bugün de Trabzon'da aynı şekildeydi. Çok fazla tutku var. Türk futbolu adına gurur duyabiliriz" dedi.

'BUNA RAĞMEN ODAĞIMIZI KAYBETMEDİK'

Maça iyi başladıklarını ancak geriye düştüklerini ifade eden Tedesco, "Performans olarak iyi seviyedeyiz. Odağımız yüksekti ve maça da iyi başlangıç yaptık. Ancak uzun bir topta Muçi pozisyonu iyi değerlendirdi ve 1-0 geriye düştük. Kolay değil. İyi oynarken gol yedik. Buna rağmen odağımızı kaybetmedik. Bu akşam sadece bu maçı kazandık, başka bir şey yapmadık. Önümüzde iki önemli maç var, şimdi onlara odaklanacağız" diye konuştu.

'ALVAREZ'İN YOKLUĞUNU ÇOK HİSSETTİK'

Orta saha tercihine ilişkin değerlendirmede bulunan Tedesco, "Bugün aslında 4 orta saha ile başladık. Amacımız önde daha fazla baskı yapmaktı. Merkezde elmas şeklinde pozisyon aldık. İlk 25 dakika iyiydik çünkü rakibimiz çok fazla yön değiştirdi ve biz de çok fazla koşu yapmak zorunda kaldık. 60. dakikadan sonra oyuncular yoruldu ve taktik değişikliğe gittik. Alvarez'in yokluğunu çok hissettik. Kazandığımızda bunu söylemem gerekiyor çünkü kaybettiğimizde mazeret gibi algılanabilirdi. Kerem de iyi oynadı, temposu yüksekti. Bu akşam önemli olan taktikten çok oyuncuların performansı ve yetenekleriydi" ifadelerini kullandı.

"MAÇIN YILDIZI MERT MÜLDÜR"

Maçın yıldızının Mert Müldür olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını alırsınız. O da bu anlamda bir örnek." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Hocam macın yıldızı sensin. 12 0 Yanıtla
  • d44vzr8hcs d44vzr8hcs:
    tedesco hoca yanlışın var maçın yıldızı ismail yüksek 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
