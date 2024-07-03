Tekerlekli Paten Yarışları Kocaeli'de Yapıldı - Son Dakika
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Tekerlekli Paten Yarışları Kocaeli'de Yapıldı

Tekerlekli Paten Yarışları Kocaeli\'de Yapıldı

Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa düzenlenen yarışlara 6 ildeki 167 sporcu katıldı. Yarışlarda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

03.07.2024 23:11
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Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

Türkiye'de ilk defa yapılan yarışlarda, 6 ilden 8 ve 15 yaş üstü 167 sporcu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde mücadele etti.

İkinci etabı gelecek ay yapılması planlanan yarışlarda, puan toplamları sıralamasına göre kadınlarda ve erkeklerde ilk 30 arasında yer alacak sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

18 yaş altı erkek 100 metre:

1- Fatih Özcan

2- Halil Çetin

3- Bulut Meral

18 yaş altı erkek one lap:

1- Fatih Özcan

2- Barış Kocaman

3- Talha İmamoğlu

18+ erkek 100 metre:

1- Muhammed Hisam Atılmış

2- Umut Bağdaş

3- Tunay Şimşek

18+ erkek two laps:

1- Muhammed Hisam Atılmış

2- Umut Bağdaş

3- Bilal Akyıldız

18 yaş altı kadın 100 metre:

1- Yağmur Susam

2- Cemre Nisa Erdoğan

3- Rana Yaylacıoğlu

18 yaş altı kadın one lap:

1- Züleyha Üremiş

2- Yağmur Susam

3- Bahar Bektaş

18+ kadın 100 metre:

1- Hilal Yamer

2- Büşranur Kartop

3- İlayda Ağca

18+ kadın final:

1- Büşranur Kartop

2- Ceren Yücel

3- Hilal Yamer

15 yaş altı erkek 50 metre:

1- Enes Oğlağo

2- Ali Efe Beyazdavar

3- Neşat Tuna Kırıcı

15 yaş altı erkek one lap:

1- Ali Efe Beyazdavar

2- Ferhat Dönerkaya

3- Neşat Tuna Kırıcı

15 yaş altı kadın 50 metre:

1- Elif Doğa Derim

2- Elif Eda Dizdar

3- Ayşe Nazlı Acer

15 yaş altı kadın one lap:

1- Elif Doğa Derin

2- Miray Yavuz

3- Elif Eda Dizdar

12 yaş altı erkek 50 metre:

1- Musab Canıbek

2- Ayman Hüseyin Ali El Mecdel

3- Ahmet Aybars Kartal

12 yaş altı erkek one lap:

1- Musab Canıbek

2- Ümeyr Ensar Gökmen

3- Ayman Hüseyin Ali El Mecdel

12 yaş altı kadın 50 metre:

1- Gülfem Sert

2- Serra Demir

3- Yağmur Taşdelen

12 yaş altı kadın one lap:

1- Talya Ela Boztepe

2- Şura Yavuz

3- Gülfem Sert

10 yaş altı erkek 50 metre:

1- Mehmet Akif Sert

2- Ali Emir Topal

3- Mehmet Ali Tozoğlu

10 yaş altı erkek one lap:

1- Mehmet Akif Sert

2- Ali Emir Topal

3- Ömer Ali Yazıcı

10 yaş altı kadın 50 metre:

1- Miray Yıldız

2- İkra Su Gürbüz

3- Fatma Zehra Turhan

10 yaş altı kadın one lap:

1- Fatma Zehra Turhan

2- Miray Yıldız

3- İkra Su Gürbüz

Kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara törenle madalyaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekerlekli Paten Yarışları Kocaeli'de Yapıldı - Son Dakika

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