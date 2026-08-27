Tekirdağ'da 10. Yelken Yarışları Başlıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da 10. Yelken Yarışları Başlıyor

Tekirdağ\'da 10. Yelken Yarışları Başlıyor
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10. Uluslararası Süleymanpaşa Cup, 7 ülkeden 280 sporcuyla Tekirdağ'da 1 Eylül'de başlıyor.

Tekirdağ'da 1 Eylül'de başlayacak 10. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda 7 ülkeden 280 sporcu, Marmara Denizi'nde mücadele edecek.

Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenecek organizasyona Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten 34 kulübün sporcuları katılacak.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilecek yarışlarda 7-15 yaş arasındaki sporcular, 5 gün boyunca dereceye girebilmek için yelken açacak.

Organizasyon, 1 Eylül'deki açılış töreniyle başlayacak, 5 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü antrenörlerinden Berk Uzel, AA muhabirine, her yıl yüzlerce yelkenciyi ağırlayan kulübün organizasyon için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Yarışlara bu yıl da yoğun katılım olduğunu belirten Uzel, "280 civarında optimist sporcusunun katılımını bekliyoruz. Yani 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklarımızın 5 günlük bir mücadelesi olacak." dedi.

Uzel, müsabakaların uygun hava koşullarında güzel rüzgarlar eşliğinde gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade etti.

Çok sayıda sporcuyu Tekirdağ'da misafir edeceklerini dile getiren Uzel, "Müsabakalarımızın güzel rüzgarlar eşliğinde keyifle gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Organizasyonu sorunsuz şekilde tamamlayıp sporcularımızı güzel bir şekilde uğurlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ'da 10. Yelken Yarışları Başlıyor - Son Dakika

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