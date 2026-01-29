Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Harcama limitleri ekside olan Süper Lig ekibi Kocaelispor'da giden futbolcu olması halinde 2004 ve üstü doğumlu kontenjan transferi yapılabilecek.

KOCAELİSPOR'DA SYROTA İLE YOLLAR AYRILDI

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın çarşamba günü ilan ettiği Oleksandr Syrota ayrılığı ise bugün akşam saatlerinde resmiyet kazandı.

''SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ''

Bu sezon Körfez ekibiyle 8 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacı Syrota ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.