Teknokent Koleji\'nden Sivasspor\'a Ziyaret

Spor

Özel Sivas Teknokent Koleji idareci ve öğrencileri, Süperlig ekiplerinden Sivasspor'u ziyaret etti.

Özel Sivas Teknokent Koleji öğretmen ve öğrencileri, Sivassporlu futbolcuları antrenmanda ziyaret etti. Kırmızı beyazlı kulüp futbolcuları ile tanışan öğrenciler, oyunculara çeşitli sorular yöneltti. Sivasspor'un başarısı için tribünden destek olacağını ifade eden öğrenci ve idareciler futbolculara tatlı ikram etti. Öğrenciler, 20 Ekim'de evinde Hatayspor'u ağırlayacak Sivasspor'a başarılar diledi. - SİVAS