Tepki çığ gibi büyüyor! Ali Koç'a İstanbul Boğazı'nda protesto - Son Dakika
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Spor

Tepki çığ gibi büyüyor! Ali Koç'a İstanbul Boğazı'nda protesto

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Fenerbahçeli bir grup taraftar, İstanbul Boğazı'nda teknesine ''Ali Koç istifa'' pankartı asarak mevcut yönetimi protesto etti.

08.05.2025 20:46
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Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepki çığ gibi büyüyor. Yurdun çeşitli bölgelerinde mevcut yönetimi protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u son olarak da İstanbul Boğazı'nda protesto etti.

''ALİ KOÇ İSTİFA PANKARTI''

Teknesine ''Ali Koç istifa'' pankartı asan Sarı-lacivertli taraftarlar tüm İstanbul boğazını turlayarak dolaştı. O anlara denk gelen futbolseverler, telefonlarıyla bu görüntüleri ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, Ali Koç destekçileri tarafından tepkiyle karşılanırken, yönetimi istifaya davet eden diğer grup taraftarları yapılan bu protestoları olumlu karşıladı.

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİTMEYECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam TRT Spor'da katıldığı bir programda yönetim olarak istifa düşüncelerinin olmadığını ve olağanüstü kongre kararı almayacaklarını açıklamıştı.

Tepki çığ gibi büyüyor! Ali Koç\'a İstanbul Boğazı\'nda protesto

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Son Dakika Spor Tepki çığ gibi büyüyor! Ali Koç'a İstanbul Boğazı'nda protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • bindokuzyüzüç semih:
    koça göre ona istifa diyenler Türk değilmiş, norvecten yazılıyormuş istifalar. bunlar da norvecli balıkçılar olabilir :D 188 1 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    imzalar 5 bine geldi, geriye kalan 5 bin de çok rahat toplanacak vizyonsuz haberin olsun. devrik olarak gönderilmek istemiyosan, camia sana şans tanıyor kongre kararını açıkla git. burası senin hobi alanın değil, sahipli değil, halkın taraftarın takımı FENERBAHÇE! git acun gibi ikinci ligde takım al orada oynayın 146 1 Yanıtla
    Muzaffer Matlı:
    kesinmi imza 5 bine dayandı mı pretostolara devam 15 1
  • Yaman Auto:
    kalsın ya Ali başkan :) şampiyon (GS) 68 20 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    sayın başkan olmuyor siz gidin en iyisi koç grubuna ait grevde olan işçilerle ilk önce anlaşın bir Fenerbahçe taraftarı olarak istemiyorsunuz Mourinhonuda alıp gidin yoksa seneye taraftar stada gelmeyecek 71 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Koç holding iyce her alanda zarar ediyor tüpraş arçelik tofaş vs elektrikli araçlar Çin araçları togg vs koç u bitirdi adamlar fenerbahçe yi gelir kaynağı olarak görüyorlar 45 2 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    adamın bir kamyon alacağı var kulüpten tabiki gitmek istemeyecek istediğiniz kadar bağırın boşuna 38 9 Yanıtla
  • trgyky1978:
    gitmez abi koltuğa yapıştı kaset kumpas lazım sökmek için yazık çok yazık bir Galatasaray taraftarı olarak üzülüyorum fenerlilerin haline 39 7 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    kendi menfaatlerine kullandığı ne kadarda belli kulübü şu zamana kadar kim olursa olsun ar damarı çatlardı bir galatasaraylı olarak çok mutluyuz başkandan hep desteğiz ama fenerli arkadaslarada çok samimi üzülüyorum 29 2 Yanıtla
  • rs202020:
    karada olmadı, havada da olmadı, şimdi denizde...O da olmazsa yerin dibinde....... 24 2 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Sayın başkan yolun sonu görünüyor delikanlılık sende kalsın olmayınca olmuyor 21 2 Yanıtla
  • Elisa21:
    YÜZÜNE TÜKÜRSEN YAĞMUR YAĞIYOR DER O KADAR GENİŞ 18 1 Yanıtla
  • abdullah uğur tok:
    Sayın başkanı dün izledim.neredeyse şampiyon olamıyorsak bu taraftarın suçu diyecekti.bir o eksikti yani 9 1 Yanıtla
  • krall 55:
    26.şampiyonluk yüklenior 5 0 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Ali Koç daha ne yapsın, hoca dediniz tamam futbolcu dediniz tamam, hakem dediniz, federasyon dediniz olmuyor işte Geriye kalan Galatasaray ın büyüklüğünü kabüllenin ikincilik için oynamak 3 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    bu gider aziz gelirse daha mok 1 1 Yanıtla
  • Barış AÇIGÖZ:
    Ali KOÇ istese de istifa edemez. Çünkü onu oraya getirenler, o adaletsiz futbolun potansiyel taraftar gücünü elinde tutmak için getirdi. Yoksa, hangi zengin adam, bolluk içinde yaşayan adam, sabahtan akşama kadar taraftardan küfür yemek ister. Herkesin bilmesi gerek artık. Spor, özellikle futbol, kültür, sanat, medya, v.s. Bunların hepsinin kumandası aynı gücün elinde. Anlayın artık. 2 0 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Ali Koç bu ülkede paranla rezil olmak sözünün en güzel örneği Acun ılıcalı da futbolun bir sorvayvır oyunu olmadığını gerçeğin sahada olduğunu anladı 1 0 Yanıtla
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