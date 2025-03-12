TFF, 1. Lig 31. Hafta Programını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programını açıkladı.
TFF Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu. Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç planlaması yapılmadı.
1. Lig'de 31. haftanın programı şöyle:
28 Mart Cuma
16.00 Boluspor - Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor FK - Manisa FK
20.30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor
20.30 Iğdır FK - Ümraniyespor
29 Mart Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük
13.30 Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Pendikspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - İstanbulspor
31 Mart Pazartesi
17.00 Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü
20.00 Kocaelispor - Sakaryaspor - İSTANBUL
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