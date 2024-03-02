TFF 2. Lig'de 28. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 28. Hafta Maç Sonuçları

TFF 2. Lig\'de 28. Hafta Maç Sonuçları

TFF 2. Lig'de 28. hafta mücadeleleri Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Ankara Demirspor ise Adıyaman FK'yı 2-0 yendi. Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler, Karaman FK'yı 4-1 mağlup etti. Belediye Derincespor ise Isparta 32'yi 3-0 yendi.

02.03.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
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TFF 2. Lig'de 28. hafta mücadeleleri bugün Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Bursaspor- Bucaspor 1928: 0-2

Ankara Demirspor- Adıyaman FK: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı-Serik Belediyespor: 2-0

Altınordu- Kırşehir FK: 2-1

Nazilli Belediyespor- Kırklarelispor: 3-1

Ankaraspor- Zonguldak Kömürspor: 1-0

Karacabey Belediyespor- 1461 Trabzon FK: 3-1

AcnTURK Vanspor-Hes İlaç Afyonspor: 2-0

Kırmızı Grup:

Amed Sportif Faaliyetler- Karaman FK: 4-1

Belediye Derincespor- Isparta 32: 3-0

Uşakspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-2

İskenderunspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Düzce Cam Düzcespor- Fethiyespor: 0-0

Sarıyer- İnegölspor: 0-0

Denizlispor- GMG Kastamonuspor: 1-2

Menemen FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 28. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika

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