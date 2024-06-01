TFF 2. Lig Play-off Finalinde 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK Karşı Karşıya - Son Dakika
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TFF 2. Lig Play-off Finalinde 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK Karşı Karşıya

TFF 2. Lig Play-off Finalinde 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK Karşı Karşıya

TFF 2. Lig play-off final müsabakası yarın 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanacak. Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Kazanan takım, Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

01.06.2024 11:17
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TFF 2. Lig play-off final müsabakası yarın 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanacak.

Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

Beyaz Grup'ta sezonu 4. sırada bitiren 1461 Trabzon FK, play-off'ta sırasıyla Ankaraspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve ACNTURK Sigorta Vanspor FK'yi eleyerek finale geldi.

Kırmızı Grup'ta sezonu 3. tamamlayarak play-off'a giren Iğdır temsilcisi ise İskenderunspor, Anagold 24Erzincanspor ve GMG Kastamonuspor'u geçerek finalist oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig Play-off Finalinde 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK Karşı Karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig Play-off Finalinde 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK Karşı Karşıya - Son Dakika
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