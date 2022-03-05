TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5

05.03.2022 15:59
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5

TFF 3. Lig 3. Grup'un 25. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 25. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5-0 mağlup oldu. Ligde 1 puan ile son sırada yer alan kırmızı-mavili ekip mağlubiyet sonucu matematiksel olarak BAL'a düşmesi kesinleşti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Nabi İzci xx, Suat Fidan xx, Yakup Erdoğan xx

Kardemir Karabükspor : Olcay x, Sezer x, Hasan x (Furkan Can dk. 62 x), Doğukan xx (Emin dk. 78 x), Mert Ali x, Serkan x, Ahmet Enes x (Efe dk. 81 ?), Furkan Övün x, Mustafa x, Seyithan x, Yasin Tabak x

Kırıkkalespor: Yunus Emre xx, Doğukan xx, Buğra xx (Ahmet dk. 78 x), Seyit xx, Fatih xx, Onur xx (Ufukcan dk. 46 xx), Serkan xx (Osman dk. 67 x), Uğur xx (Yiğit dk. 79 x), Yasin Reis xx, Ali Kemal xx, Reha xx (Osman Destan dk. 67 x)

Goller: Onur (dk.2), Reha (dk. 49 ve 70), Yasin (dk.74), Ali Kemal (dk. 90+2) (Kırıkkalespor) - KARABÜK

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5

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Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Furkan Can, Kırıkkale, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5 - Son Dakika
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