TFF Başkan Vekili Otyakmaz, Saraç ve beraberindeki isimlerle istifa ettiğini duyurdu

TFF Başkan Vekili Otyakmaz, Saraç ve beraberindeki isimlerle istifa ettiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin ile birlikte istifa ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre Otyakmaz ve beraberindeki isimler görevlerinden ayrıldı.
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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