TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler

Geniş Video İzle

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın dün akşamki antrenmanı sırasında Arda Güler'le Montella ilgili kameralara yansıyan görüntüler hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara sert yanıt verdi. Büyükekşi, "Ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır" dedi.

24.06.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın dün akşamki antrenmanı sırasında Arda Güler'le ilgili kameralara yansıyan görüntüler hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara sert yanıt verdi.

TFF Başkanı Büyükekşi, "Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç A Millî Futbol Takımıyız. 2032 yılında Türkiye- İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak Millî Takımın temellerini attık. Biz A Millî Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz. Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmak demiştik ve bu da bizim elimizde. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ BİR ALGI OPERASYONU"

Arda Güler'in dünkü antrenmandaki görüntüleri üzerinden sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen Büyükekşi, "Çekya karşısında alacağımız bir puan bile gruptan çıkmamıza yetecekken ne yazık ki olağan bir antrenman görüntüsü üzerinden özellikle sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Futbol tarihimiz boyunca kişisel beklentileri doğrultusunda Millî Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımızı kutuplaştırarak Millî Takımımızın gruptan çıkmasını istemeyecek kadar milli değerlerden yoksun kişiler tekrar sahne almıştır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki; Ay-Yıldızlı formayı ve milli ruhu taşıyan 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Millî Takımımızın tüm futbolcularına ve teknik heyetimize hep güvendik, güvenmeye devam ediyoruz. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella, Mehmet Büyükekşi, Milli Takım, Arda Güler, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mithat Öztürk: ne yazık ki size güvenen bir türk toplumu yok 30 2 Yanıtla
  • cengiz ünlü: Sülük gibi yapisti gitmiyor 25 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Heyyyyy büyükeksi sen gidersen Türk futbolu bir yere gelecek 22 2 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Montella eğer adamı ilk 11 e saçma sebeplerden almadıysa haksız ama adam haklı bu sefer kardeşim … bu kadar da duygusal bakılmaz . Taktik amaçlı şeyden bile hır çıkarma çabası… milli takımda zerre iş yoktu son maçta sadece arda ile olmaz Arda da harcanır böyle .. 3 13 Yanıtla
    Orçun Kömür: Gs li olduğuna eminim ama ıspatlayamam muhtemelen değilim diceksin şimdi sen ?? 5 5
  • kuzeyli baba: Vicenza Nutella haklı abi Arda aşırı tribünlere oynuyor bence. takım oyunu oynatmaya çalışıyor vicenza nutella abimiz ben nutella nin yanındayım bu konuda sonuçta hoca o Büyükekşi adamdır bu arada sonuna kadar destek veriyorum gruptan çıkacağız 2 7 Yanıtla
  • Latif Can BABACAN: herkese kaybettiren Samet Akaydın kim? Ünlü etmek için uğraştığınız Yunus Akgün mü Aygün mü kim? Barış Alper kanat oyuncusu forvet kim? Cenk nerede? Arda dk 70'te alınıp bir şey beklenebilir mi? Beni A milli takımın başına koyun, Çekya'ya 2 ya da 3 tane atmazsak bütün futbol müsabakalarından ömür boyu men edin. 5 3 Yanıtla
  • Semih Öztürk: 2032 nin temellerini atıyormuş... senin ağababan da 20 sene Türkiye Yüzyılının temellerini atmıştı... geldiğimiz durum bu !!! Aman siz temel filan atmayın..! 3 2 Yanıtla
  • Tardun Öztürk: Diyemiyor ki öyle bir şey yok. Ama ne diyor, algı operasyonu. E görüntüleri açıkla? Yok. Çünkü açıklama yok. 3 2 Yanıtla

15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:54:18. #1.11#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement