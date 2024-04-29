Türkiye Futbol Federasyonu, E-Bilet sistemi ihalesi başladı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, E-Bilet sistemi ihalesi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, E-Bilet sistemi ihalesi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Elektronik Bilet (E-Bilet) sistemi ihale sürecinin başladığını duyurdu. İhaleye katılmak isteyenlerin teklifleri 31 Mayıs 2024 tarihine kadar alınacak. İhale kapsamında, futbol stadyumlarında E-Bilet Sistemi'nin teknik gereksinimlerin sağlanması ve operasyonların kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor.

29.04.2024 20:23
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Türkiye Futbol Federasyonu, Elektronik Bilet (E-Bilet) sistemi ihale sürecinin başladığını, tekliflerin 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar alınacağını duyurdu.

TFF, Bilet Sistem Entegratörü Seçimi İhalesinin yapılmasıyla ilgili resmi internet sitesinden yazılı açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"6222 Sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'unun emredici hükümlerini yerine getirmek üzere en üst iki profesyonel ligdeki futbol müsabakaları kapsamında "E-Bilet Sistemi'ne konu Merkezi Yönetim Sistemi, Gözetim Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemi ve Saha Operasyonları" hizmetlerine konu donanım, yazılım ve operasyonel ihtiyaçlara yönelik olarak; 2025 - 2026 futbol sezonu itibari ile yeni dönem Sistem Entegratörü seçiminin önümüzdeki beş yıllık dönemde sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle açılacak olan ihaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir;

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF lokasyonları ve Türkiye'deki en üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüplerin futbol stadyumlarında E-Bilet Sistemi'nin teknik gereksinimlerin sağlanması, mevcut ekipmanlar ile operasyonların kesintisiz sürdürülmesi, raf ömrü tamamlanmış ürün ve ekipmanların yenilenmesi, yeni ve güncel teknolojiler dahilinde kurulumların sağlanması, yürütülmesi ve bakımı amacıyla uygun ve ön yeterliliğe sahip tüm katılımcıları/ortak girişimleri "Sistem Entegratörü" rolü ile hizmet sağlamak üzere teklifte bulunmak ve ihaleye girmek üzere davet etmektedir.

İhale Şartnamesi 30 Nisan 2024 tarihinde TFF'nin resmi internet sitesinde belirlenen kriterler çerçevesinde ilgililere satışa sunulacaktır.

Şartname'nin temin sürecinin tamamlanmasına müteakip, şartnameyi almış olan katılımcılar, Mayıs 2024 içerisinde TFF tarafından belirlenecek tarihte yapılacak bilgilendirme toplantısı için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne davet edilecektir.

E-Bilet Sistem Entegratörü Seçimi İhalesi'ne konu İdari ve Teknik şartnamesi, katılımcıların TFF'nin Denizbank TR30 0013 4000 0600 1423 8000 05 IBAN numaralı banka döviz hesabına ya da TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne 3.000 (yalnız üç bin) Amerikan doları (USD) cinsinden elden ödeme yapılması akabinde, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde E-Bilet Müdürlüğü'nden temin edilebilecektir. Şartname için yapılan söz konusu ödemenin hiç bir koşulda iadesi yapılmayacaktır.

Şartnameye ek olarak hazırlanan ihale dokümanlarının tam setleri TFF tarafından oluşturulan ve şartnameye konu teknik stadyum çizimleri ve ekipmanlara ilişkin detayları içeren bilgiler ilgililere "e-Bilet Sanal Veri Odası" üzerinden ayrıca paylaşıma açılacaktır. Veri odasına erişim için, TFF tarafından hazırlanan Gizlilik Sözleşmesi'nin imzalanması gerektiğinden İdari ve Teknik şartname temini için İstekli'yi temsil ve ilzama yetkili ve İstekli adına sözleşme akdetme yetkisi içeren vekaletname ile yetkilendirilmiş kişinin hazır bulunması ve bu durumu gösterir belgenin de gününde dekont ile birlikte TFF'ye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Katılımcı teklifleri 200.000 (yalnız iki yüz bin) Amerikan doları (USD) değerindeki Türkiye'de faaliyet gösteren bankalardan alınmış geçici teminat mektubu teminatı ile birlikte sunulmalıdır. Geçici teminat mektubu koşulunu yerine getirmeyen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Teklifler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva/Beykoz/ İstanbul adresine kapalı zarf usulü olarak E-Bilet Müdürlüğü'ne elden teslim edilecek olup, 31 Mayıs 2024 Cuma saat 17.00'a kadar gönderilmeyen hiçbir teklif kabul edilemeyecek ve değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Verilen teklifler İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrası ihaleye katılım hakkı kazanacak katılımcılar ile ihale kapalı zarf teklifi değerlendirmesi sonrası, yeterliliği sağlayan Aday Firma/ Katılımcılar ile açık eksiltme usulüyle tamamlanacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, E-Bilet sistemi ihalesi başladı - Son Dakika

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