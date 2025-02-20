TFF, Galatasaray Avrupa\'dan elenir elenmez paylaşım yaptı

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında RAMS Park'ta konuk ettiği AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak turnuvadan elendi ve Avrupa'ya veda etti. Müsabakanın bitiş düdüğün ardından sarı-kırmızılıların son dönemde derbinin hakemi nedeniyle gerilim yaşadığı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşım geldi.

TFF'DEN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR

TFF'den yapılan paylaşımda, "UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off aşamasında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

GALATASARAY İLE TFF ARASINDA YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını da Riva'da buluşmaya davet etti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, bu daveti samimiyetsiz bulduğunu belirterek reddetti. Daha sonra toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, dev maçı yabancı hakemi yöneteceğini açıklayarak Özbek'in "Samimiyetsiz" çıkışına yanıt verdi. Bunun üzerine Galatasaray, Slavko Vincic isminin ön plana çıkmasının ardından bir açıklamaya yayınlayarak federasyona 3 soru yöneltti. Cimbom ayrıca, Vincic'in Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya'nın Maribor takımının şehrinde doğması ve Ilıcalı'nın 45 yaşındaki hakemin vatandaşı olan UEFA Başkanı Ceferin ile yakın ilişkileri olması nedeniyle federasyonun bu kararına itiraz etti. TFF, sarı-kırmızılıların itirazını reddetti ve daha sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.