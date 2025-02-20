TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak turnuvadan elendiği karşılaşmanın ardından bir paylaşım yaptı. Federasyon, bu sonuçla Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılılara ülke puanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

20.02.2025 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında RAMS Park'ta konuk ettiği AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak turnuvadan elendi ve Avrupa'ya veda etti. Müsabakanın bitiş düdüğün ardından sarı-kırmızılıların son dönemde derbinin hakemi nedeniyle gerilim yaşadığı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan paylaşım geldi.

TFF'DEN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR

TFF'den yapılan paylaşımda, "UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off aşamasında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı

GALATASARAY İLE TFF ARASINDA YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını da Riva'da buluşmaya davet etti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, bu daveti samimiyetsiz bulduğunu belirterek reddetti. Daha sonra toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, dev maçı yabancı hakemi yöneteceğini açıklayarak Özbek'in "Samimiyetsiz" çıkışına yanıt verdi. Bunun üzerine Galatasaray, Slavko Vincic isminin ön plana çıkmasının ardından bir açıklamaya yayınlayarak federasyona 3 soru yöneltti. Cimbom ayrıca, Vincic'in Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya'nın Maribor takımının şehrinde doğması ve Ilıcalı'nın 45 yaşındaki hakemin vatandaşı olan UEFA Başkanı Ceferin ile yakın ilişkileri olması nedeniyle federasyonun bu kararına itiraz etti. TFF, sarı-kırmızılıların itirazını reddetti ve daha sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

TFF, Galatasaray Avrupa\'dan elenir elenmez paylaşım yaptı

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Az Alkmaar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Mehmet Aslan:
    Galatasaray’ın teşekkürünüze ihtiyacı yok. Yandaşı olduğunuz koruyup kolladığınız şikebahçeye teşekkür edin. 210 342 Yanıtla
    mehmet:
    Ağlayın orası Avrupa fetocu hakemler yok pazartesi saPlayacak babanız FENERBAHÇE 31 27
    Erol MARASLI:
    Sen bylokçu büyükeksiye teşekkür et ve onlara hizmete devam et 16 8
    Berates Verse:
    :) :) :) yıllardır size verilen penaltılar haksız fauller... bir yabancı hakem atandı diye mi küstünüz kocanıza :) 5 4
  • Çelikk:
    İstediğin Kadar Paylaşım Yapın Şampiyon GS Olacak Kapak Olsun Ezik Bahçe ye Alex Arda ya. Girsin birde Ferhat Eser ee 83 210 Yanıtla
  • AlexArda:
    Fenerbahçe 44250, Galatasaray 38250, Basaksehir 23000, Sivasspor 16500, Besiktas 14500. 152 29 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ŞAMPİYONLAR LİGİNDE FIRTINALAR ESTİREN GURUPLARDAN NAĞMALUP LİDER ÇIKAN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ OLAN TEK TÜRK TAKIMI BEŞİKTAŞTIR VE BİZ BEŞİKTAŞLI OLDUĞUMUZ İÇİN GURURLU VE MUTLUYUZ NE MUTLU BEŞİKTAŞLIYIM DİYENE 26 98 Yanıtla
    19815530:
    sıfır çektiğinizde amaç neydi 10 1
    Adem Deniz:
    siz ne malisiniz ???? 7 2
    Serkan Tuna:
    sen git kumda oyna 5 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:18:04. #1.12#
SON DAKİKA: TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.