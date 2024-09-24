TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Açıkladı - Son Dakika
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TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF, 6. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı, penaltı kararları ve iptal edilen gol detaylandı.

24.09.2024 20:52
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- TFF, Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Beşiktaş - Eyüpspor müsabakasının 59. dakikasında konuk ekibin atağında Mame Thiam, kaleci Mert Günok çalımlamak isterken yerde kaldı. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, Thiam'ın Mert Günok tarafından düşürüldüğünü tespit ederek sahaya döndü ve Eyüpspor lehine penaltı kararı verdi.

- Aynı maçın 89. dakikasında Semih Kılıçsoy'un Tayfur Bingöl ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Zorbay Küçük aut kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, temas olduğunu belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

- Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasının 59. dakikasında bordo-mavililerin attığı gol sonrası hakem Volkan Bayarslan, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Bayarslan, atak başlangıcında Trabzonsporlu Malheiro'nun, Sorescu'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Açıkladı - Son Dakika

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