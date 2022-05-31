TFSKD Elazığ Şubesi saha komiserleri arıyor - Son Dakika
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TFSKD Elazığ Şubesi saha komiserleri arıyor

31.05.2022 12:07
TFSKD Elazığ Şubesi saha komiserleri arıyor

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şubesi, 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbol saha komiserleri alacak.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şubesi, 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbol saha komiserleri alacak.

TFSKD Elazığ Şubesi, saha komiseri alımı gerçekleştirecek. TFSKD Elazığ Şube Başkanı Sami Türkmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "25 yaş ve üzeri lise veya üstü diplomalı bay-bayan arkadaşlar saha komiseri olabilmek için başvuru yapabilirler" dedi.

Müracaatların TFSKD Elazığ Şubesi'ne yapılacağı belirtildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Sami Türkmen, Türkiye, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFSKD Elazığ Şubesi saha komiserleri arıyor - Son Dakika


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