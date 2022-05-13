TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayağı İstanbul'da tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayağı, İstanbul'da yapıldı.

TGF'den yapılan açıklamaya göre TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Berk Çelik toplamda 220 (+4) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli toplamda 223 (+7) gross skorla ikinci olurken, Kemer Golf Kulübünden Mehmet Kazan ile Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Taner Yamaç toplamda 226'şar (+10) gross skorla üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlarda Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden İrem Demir toplamda 221 (+5) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Sude Bay toplamda 224 (+8) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp toplamda 227 (+11) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

TGF Türkiye Golf Turunun 9. ayağı, 23-25 Mayıs'ta TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek.