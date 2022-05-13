TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayağı İstanbul'da tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayağı İstanbul'da tamamlandı

13.05.2022 19:46
TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayağı İstanbul'da tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayağı, İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayağı, İstanbul'da yapıldı.

TGF'den yapılan açıklamaya göre TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Berk Çelik toplamda 220 (+4) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli toplamda 223 (+7) gross skorla ikinci olurken, Kemer Golf Kulübünden Mehmet Kazan ile Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Taner Yamaç toplamda 226'şar (+10) gross skorla üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlarda Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden İrem Demir toplamda 221 (+5) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Sude Bay toplamda 224 (+8) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp toplamda 227 (+11) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

TGF Türkiye Golf Turunun 9. ayağı, 23-25 Mayıs'ta TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
500
İstanbul'daki Maçka Kitap Fuarı, Cazip Fiyatlarıyla Kitapseverleri Çekiyor İstanbul'daki Maçka Kitap Fuarı, Cazip Fiyatlarıyla Kitapseverleri Çekiyor GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mayıs 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mayıs 2022

İstanbul, Türkiye, Kemer, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayağı İstanbul'da tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:52:29. #1.11#
SON DAKİKA: TGF Türkiye Golf Turu'nun 8. ayağı İstanbul'da tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement