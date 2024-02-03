THF, Anıtkabir\'i ziyaret etti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, federasyon çalışanları, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve oyuncular, THF'nin 48. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Hentbol heyeti, THF Başkanı Kılıç'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.
Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Başkan Kılıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başladığı 2024 yılında, Türkiye Hentbol Federasyonumuzun da 48. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Senin spor vizyonundan aldığımız ilhamla, hentbolumuzda büyük atılımlar gerçekleştiriyor, çocuklara ve gençlere yatırım yaparak sporcu sayımızı ve uluslararası başarılarımızı hızla artırıyoruz. Sen sporu yalnızca beden kabiliyetinin bir üstünlüğü değil aynı zamanda idrak, zeka ve ahlaktan oluşan bir kavram olarak tanımladın, medeniyetin belirtisi olarak gördün. Bizler zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirirken, bize miras olarak bıraktığın meslek ilkesini de asla unutmuyoruz. Her oyunda arkamızda milletimizin olduğunu biliyor, milletimizin şerefi için çalışıyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonunun ülkemizin dört bir yanına yayılmış sporcuları ve spor elçileri olarak Cumhuriyetimizin değerleri ve senin ilkelerinin rehberliğinde ileri gitmeye devam edeceğiz. Daima yolundayız, daima izindeyiz. Daima seninleyiz…"
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patladı, bölgede hasar meydana geldi. Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgüt üstlendi. Olaydan kısa süre önce kimliği belirsiz bir şahsın, devlet televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içindeyken gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Çetin G. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa'da ev eşyaları satan bir mağazanın açılışa özel düzenlediği kampanya izdihama neden oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › THF, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?