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Spor

THF, Anıtkabir'i ziyaret etti

THF, Anıtkabir\'i ziyaret etti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve heyeti, THF'nin 48. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Kılıç, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Heyet, Anıtkabir'de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Kılıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne THF'nin başarılarını ve Atatürk'ün spor vizyonundan aldıkları ilhamı yazdı.

03.02.2024 16:43
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, federasyon çalışanları, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve oyuncular, THF'nin 48. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hentbol heyeti, THF Başkanı Kılıç'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Kılıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başladığı 2024 yılında, Türkiye Hentbol Federasyonumuzun da 48. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Senin spor vizyonundan aldığımız ilhamla, hentbolumuzda büyük atılımlar gerçekleştiriyor, çocuklara ve gençlere yatırım yaparak sporcu sayımızı ve uluslararası başarılarımızı hızla artırıyoruz. Sen sporu yalnızca beden kabiliyetinin bir üstünlüğü değil aynı zamanda idrak, zeka ve ahlaktan oluşan bir kavram olarak tanımladın, medeniyetin belirtisi olarak gördün. Bizler zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirirken, bize miras olarak bıraktığın meslek ilkesini de asla unutmuyoruz. Her oyunda arkamızda milletimizin olduğunu biliyor, milletimizin şerefi için çalışıyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonunun ülkemizin dört bir yanına yayılmış sporcuları ve spor elçileri olarak Cumhuriyetimizin değerleri ve senin ilkelerinin rehberliğinde ileri gitmeye devam edeceğiz. Daima yolundayız, daima izindeyiz. Daima seninleyiz…"

Kaynak: AA

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