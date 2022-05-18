THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru

18.05.2022 18:02

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türk gençliğine final armağan etmek istediklerini söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türk gençliğine final armağan etmek istediklerini söyledi.

Ataman, lacivert-beyazlı takımın organizasyona ev sahipliği yapacak Stark Arena'da gerçekleştirdiği antrenmandan önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Olympiakos'un güçlü bir takım olduğuna vurgu yapan deneyimli başantrenör, "Zor bir rakip. İyi bir sezon geçirdiler. Özellikle Sloukas, çok kilit oyuncu. İyi bir skorer. Pota altında Fall ve Vezenkov gibi etkili oyuncuları var. Zor bir maç bizi bekliyor ama 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızda Türk gençliğine final armağan etmek istiyoruz. İnşallah olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes, hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Stark Arena'da gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru

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THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali basın toplantısı - Pablo Laso THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali basın toplantısı - Pablo Laso
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru - Son Dakika
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