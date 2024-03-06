THY Euroleague'de 28. Hafta Maçları Yarın Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

THY Euroleague'de 28. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

THY Euroleague\'de 28. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak. A. Efes, Bayern Münih ile evinde karşılaşacak. Fenerbahçe ise lider Real Madrid'e konuk olacak. Panathinaikos ise ASVEL'i ağırlayacak. Toplamda 6 karşılaşmanın oynanacağı hafta, 8 Mart Cuma günü sona erecek.

06.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Euroleague'de 28. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta A. Efes, evinde Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe de İspanya'da lider Real Madrid'e konuk olacak. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise Fransız temsilcisi ASVEL'i ağırlayacak.

Euroleague'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 A. Efes - Bayern Münih

21.00 AS Monaco - Kızılyıldız

22.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas

22.30 Valencia Basket - Barcelona

22.45 Real Madrid - Fenerbahçe

23.00 Olympiakos - Virtus Bologna

8 Mart Cuma

22.15 Panathinaikos - ASVEL

22.30 Olimpia Milano - Partizan

22.30 Baskonia - ALBA Berlin - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Panathinaikos, Bayern Münih, Real Madrid, Fenerbahçe, Efes, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Euroleague'de 28. Hafta Maçları Yarın Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Festivali Düzenlenecek
    13:05 Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Festivali Düzenlenecek

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek kış festivali, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası etkinlikleri düzenlenecek ve birçok sanatçı konser verecek. DJ Funky, Asude Cemre, Ferhat Göçer ve İrem Derici gibi ünlü isimler, festival boyunca sevenleriyle buluşacak.

  • Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
    12:57 Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

    Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, proje ortakları ve basın mensupları katıldı. Proje, paralimpik sporcu yetiştirmeyi hedefleyen 'Sport4All - Herkes için spor' ismiyle Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

  • Balıkesir, Kadınlar Voleybol 1. Ligi yarı finaline ev sahipliği yapacak
    12:55 Balıkesir, Kadınlar Voleybol 1. Ligi yarı finaline ev sahipliği yapacak

    Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 8-10 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Kadınlar Voleybol 1. Ligi yarı final müsabakalarına Balıkesir ev sahipliği yapacak.

  • Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 127 Bin 510 Araç Kontrol Edildi
    12:50 Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 127 Bin 510 Araç Kontrol Edildi

    Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2024 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 127 bin 510 araç kontrol edildi. 773 araç ile 234 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 52 sürücünün belgelerine geçici süre ile el konuldu. Şubat ayı boyunca 44 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.

  • Elazığ 1. Amatör Küme Takımının Başkanı Beyin Kanaması Geçirdi
    12:36 Elazığ 1. Amatör Küme Takımının Başkanı Beyin Kanaması Geçirdi

    Elazığ 1. Amatör Küme'de mücadele eden Harput Fıratspor'un 28 yaşındaki başkanı Ahmet Ölmezoğlu, beyin kanaması geçirdi. Ölmezoğlu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve durumu ağır.

  • Antalyasporlu sporcular, Para Okçuluk Federasyon Kupası ve 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda derece hedefliyor
    12:35 Antalyasporlu sporcular, Para Okçuluk Federasyon Kupası ve 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda derece hedefliyor

    Antalyasporlu sporcular, Para Okçuluk Federasyon Kupası ve ardından da 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda derece hedefiyle yay çekecek.

  • Sakarya'da kamp yapan para trap milli takımı dünya şampiyonalarına odaklandı
    12:32 Sakarya'da kamp yapan para trap milli takımı dünya şampiyonalarına odaklandı

    Sakarya'da kamp yapan para trap milli takımı, Hindistan ve İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak için hazırlıklarını tamamladı. Milli takım sporcuları, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve dünyaya sporda başarılı olduklarını göstermek istiyor.

  • Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak
    12:25 Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Joshua King kadroda yer almadı.

  • Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Takımı U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonu
    12:24 Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Takımı U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonu

    Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Eğitim Merkezi takımı, U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Serkan Gülle birinci, Ömer Kocabaş, Abdulsamet Uçar, Abdurrahman Çadır ve Efe Kılınç ikinci oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü takımı, üst üste 3 yıl Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca, Kayseri Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcularından Ömer Altaş birinci, Ferhat Kocabaş ve Taha Çakmak üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon sporcular ve antrenörler, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:49 Hrant Dink’in katili Ogün Samast: Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz dediler Hrant Dink'in katili Ogün Samast: Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz dediler
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 13:11:34. #1.12#
SON DAKİKA: THY Euroleague'de 28. Hafta Maçları Yarın Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement