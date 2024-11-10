Tire 2021 FK Berabere Kaldı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Beykoz İshaklıspor'u 3-0 yenerek alan Tire 2021 FK evinde Nevşehir Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikada iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Bu skorla Tire FK puanını 7, Nevşehir ekibi ise 10 yaptı.