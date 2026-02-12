Toprak Razgatlıoğlu AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025 şampiyonluklarını kazanarak MotoGP'ye geçen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ay-yıldızlı sporcu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Toprak Razgatlıoğlu, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Portre" özel kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçen 29 yaşındaki milli sporcu, "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı fotoğrafını oyladı."

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un çektiği ve kendisinin yer aldığı "Sevgi koridoru" fotoğrafını tercih eden Red Bull sporcusu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karesine oyunu verdi."

Toprak Razgatlıoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

"Sevgi koridoru" fotoğrafını çok sevdiğinin altını çizen Toprak Razgatlıoğlu, "Yarışlar bittikten sonra en mutlu olduğum anlardan biri Türk Bayrağı ile podyuma gelmek. Podyuma gelirken de bizi oraya desteklemeye gelen Türk ağabeylerim ve ablalarım Türk bayraklarıyla bizlere eşlik ediyorlar. (Sevgi koridoru) Çok sevdiğim fotoğraf karelerinden biri. Tabii ki daha güzelleri de var. Siz bunu seçmişsiniz ama aslında en çok gurur duyduğum anlardan biri." değerlendirmesinde bulundu."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.