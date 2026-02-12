Toprak Razgatlıoğlu AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Toprak Razgatlıoğlu AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Toprak Razgatlıoğlu AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasında
12.02.2026 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA'nın fotoğraf oylamasında çeşitli kategorilere oy verdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025 şampiyonluklarını kazanarak MotoGP'ye geçen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ay-yıldızlı sporcu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Toprak Razgatlıoğlu, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Portre" özel kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçen 29 yaşındaki milli sporcu, "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı fotoğrafını oyladı."

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un çektiği ve kendisinin yer aldığı "Sevgi koridoru" fotoğrafını tercih eden Red Bull sporcusu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karesine oyunu verdi."

Toprak Razgatlıoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

"Sevgi koridoru" fotoğrafını çok sevdiğinin altını çizen Toprak Razgatlıoğlu, "Yarışlar bittikten sonra en mutlu olduğum anlardan biri Türk Bayrağı ile podyuma gelmek. Podyuma gelirken de bizi oraya desteklemeye gelen Türk ağabeylerim ve ablalarım Türk bayraklarıyla bizlere eşlik ediyorlar. (Sevgi koridoru) Çok sevdiğim fotoğraf karelerinden biri. Tabii ki daha güzelleri de var. Siz bunu seçmişsiniz ama aslında en çok gurur duyduğum anlardan biri." değerlendirmesinde bulundu."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Anadolu Ajansı, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

11:13
Yıllar sonra gelen itiraf Ali Koç, Arda Güler için ’’Bu kadar para eder mi’’ demiş
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:18:04. #7.11#
SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.