Topraktepe: Özür Diliyorum - Son Dakika
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Topraktepe: Özür Diliyorum

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, mağlubiyet sonrası camiasından özür diledi.

16.12.2024 22:22
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- Serdar Topraktepe: "Camiamdan ve taraftarımdan özür diliyorum"

ADANA - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Adana Demirspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederken, "Camiamdan ve taraftarımdan özür diliyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Adana Demirspor'u kutluyorum. Zor şartlarda oyuncuların bu mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Bize gelirsek bu maçın önemini futbolcu arkadaşlarımıza defalarca söyledik. Fenerbahçe maçından da zor olacağını söyledim. Çünkü şöyle bir şey var, Adana Demirspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Futbolcuların kaybedeceği bir şey yoktu. Rahattılar bize göre, o yüzden direnç göreceğimizi söylemiştik. İlk yarı 2-0 mağlup kapattık. İkinci yarı pozisyonlar vardı ama iş işten geçmişti. Bunu ilk yarı yapmamız gerekiyordu. Ben camiamdan ve taraftarımdan özür diliyorum. Bazı maçlar vardır tekniği taktiğin konuşulmadığı maç vardır, bu böyle bir maçtı. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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