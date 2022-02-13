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Torrent'ten taraftarın sinir uçlarına dokunan Fatih Terim göndermesi! - Son Dakika

Torrent'ten taraftarın sinir uçlarına dokunan Fatih Terim göndermesi!

13.02.2022 12:10

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim dönemine göndermede bulunan İspanyol hoca, "Galatasaray iyi bir yönde ilerlemediği için ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi burada devam ederdi. Biz geldiğimizde 13. sıradaydı. 2. Lig takımına kupada elenildi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, Fatih Terim'e göndermede bulundu.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"KAZANMAYI FAZLASIYLA HAK ETTİK"

"Kaleyi bulan 26 şutumuz, 7 çok net gol fırsatımız var. Ayrıca 13 kornerimiz var. Onlar sadece bir fırsat buldular ve bunu gole çevirdiler. Berabere kaldık. Normalde bu maçın sonucu 3-1 olmalıydı. Maç 3-1 bitseydi, herkes çok mutlu olurdu, en çok da takım. Biz özellikle çalışmıştık, iki bek öne çıkmamalıydı. Bu tarz bir hatadan golü yedik. Bence ikinci yarıda takım kazanmayı fazlasıyla hak etti. İkinci yarıda Galatasaray rakibine göre çok üstündü. Normal şartlar altında kazanmamız gereken bir maçtı.

"NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Onların kalecisi de büyük kurtarışlar yaptı. Bu futbolun bir parçası. Onlar kötü şut attıkları bir fırsatta, bize gol attı. Değişim bizim işimize yaradı. Oyuncuları seçerken, antrenmanda gördüklerimiz üzerinden seçim yapıyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz.

"TARAFTAR BİZİ DESTEKLEDİĞİ ZAMAN 12 KİŞİ GİBİ OYNUYORUZ"

Maç bittikten sonra ıslık çalabilirsiniz. Taylan, Berkan gibi oyunculara 30. dakikada tepki gösterirseniz... Zaten üzerlerinde baskı var. Bunlar yardımcı olmuyor. Takımın desteklenmesiyle bu durumdan çıkabiliriz. Taraftar bizi desteklediği zaman 12 kişi gibi oynuyoruz. Trabzonspor maçını da bu maçı da net bir şekilde kazanabilirdik. Ben antrenör olarak bir adım daha gitmek zorundayım.

"OYUNCULARA GÜVENİYORUM"

Herkes Trabzonspor maçı gününde ne olduğunu biliyor. Galatasaray iyi bir yönde ilerlemediği için ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi burada devam ederdi. Biz geldiğimizde 13. sıradaydı. 2. Lig takımına kupada elenildi. Kimse memnun değil olduğumuz yerden. İlk önce ben memnun değilim. Teknik direktör olarak hiç başıma gelmemişti. Ama ben öncellikle kendim ve ekibime güveniyorum. Oyunculara da güveniyorum. Çünkü ne kadar iyi çalıştıklarını ve durumdan ne kadar kaygılı olduklarını görüyorum.

"GALATASARAY'I İÇİMDE HİSSEDİYORUM"

Ben Türk değilim, Katalan'ım. Galatasaray'ı içimde hissediyorum. O yüzden bu durdum taraftarları kaygılandırdığı gibi beni de kaygılandırıyor."

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Domenec Torrent, Kayserispor, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torrent'ten taraftarın sinir uçlarına dokunan Fatih Terim göndermesi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Torrent'ten taraftarın sinir uçlarına dokunan Fatih Terim göndermesi! - Son Dakika
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