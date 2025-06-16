TOSFED'den, Formula 1 için önemli adım!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yeniden Türkiye'ye getirmek üzere 3 ay önce devlet yetkilileri tarafından yetki aldıklarını söyleyerek, "Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. 2026 takviminin açıklandığı şekilde tamamlanma ihtimali var. Ancak başka görüşmelerimiz de mevcut" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İstanbul Park Pisti'nin işletmesinin alınması ve Türkiye olarak Formula 1'e ev sahipliği yapılmasıyla ilgili konu başlıklarının anlatıldığı bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Park Pisti'nde yapılan etkinliğe Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ile başkan yardımcıları Faruk Süren, Beyza Avcıoğlu ve C. Onur Sürmeli katıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yeniden Türkiye'ye getirmek üzere 3 ay önce devlet yetkilileri tarafından yetki aldıklarını dile getiren Başkan Üçlertoprağı, "2026 yarış takvim sezonunda biz yoktuk. İkili ilişkilerimiz sayesinde önemli görüşmelerde bulunduk. 2026 takviminde bir yıldız bulunuyor. İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci yarış Madrid Grand Prix'sine ilişkin bir yıldız. Pistin inşaatının tamamlanıp teknik olarak yeterliliğinin FIA tarafından tasdik etmesiyle tamamlanması gereken bir süreç var. O gündemi yakından takip ediyoruz. Bu, büyük bir süreç. Formula 1 için yedek yarış olarak değil, uzun yıllar takvime girecek ve kalmasını planladığımız bir teklifle gittik. Sürecin takipçisi olacağız. 2026 takviminin açıklandığı şekilde tamamlanma ihtimali var. Ancak başka görüşmelerimiz de mevcut" şeklinde konuştu.

"Formula 1 için biraz daha beklememiz lazım"

Türkiye'nin otomobil sporlarında büyük bir prestije sahip olduğundan bahseden Eren Üçlertoprağı, "Formula 1 için biraz daha beklememiz lazım. Asıl niyetimiz ikame olmak değil uzun vadeli bir sözleşme gerçekleştirmek. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu haberi sizinle paylaşırız. Formula 1'in Türkiye'ye gelmek istediğini biliyorum ama belli ticari şartlarda anlaşmamız lazım. Ancak tamamen devlete yüklemeden 5-10 yıllık sözleşmelerle bunu sağlamamız gerek. Onlarla ortak bir noktaya varabileceğimizi umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

İstanbul Park Pisti'nin işletmesini devraldıklarını ve pistte iyileştirme çalışmaları yapmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Üçlertoprağı, "Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunuyoruz. Çok büyük fedakarlıklar yaptık ama hiçbir zaman tek başımıza yapmadık. Burayı işletmenin sorumluluğunu almak çok kıymetlidir. Ancak bu süreç bir günde olmadı. Bu tesisin yönetimine talip olurken bunu ciddi çalışmalarla devlet büyüklerimizi ikna ederek sağladık" cümlelerine yer verdi.

"Buradaki uluslararası yarışların sayısını arttırmak istiyoruz"

İstanbul Park Pisti'nin son durumuyla ilgili de bilgi veren Başkan Üçlertoğrağı, "Pistin bakımsızlıktan kaynaklı ciddi altyapı sorunları var. İlk aşamada ciddi bir etüt çalışması olacak. İyileştirme çalışmaları yapılacak. Burada çoklu disiplinlerde pist yarışları başta olmak üzere organizasyonlarımıza başlayacağız. Buradaki uluslararası yarışların sayısını arttırmak istiyoruz. Ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacak organizasyonlara talip olacağız. Pist günleri düzenlemeye devam edeceğiz. Pistin ticari olarak hayatta kalabilmesi için ticari aktivitelerle desteklenmesi lazım. Ticari kiralamalara ve iş birliklerine gireceğiz. İhtiyaç duyan herkese trafik eğitimleri vereceğiz. Uluslararası karting pisti inşa edeceğiz. Bunun çalışmalarına başladık. İstanbul Park'ın kapıları herkese sonsuza kadar açık olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL