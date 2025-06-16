TOSFED'den, Formula 1 için önemli adım! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TOSFED'den, Formula 1 için önemli adım!

16.06.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yeniden Türkiye'ye getirmek üzere 3 ay önce devlet yetkilileri tarafından yetki aldıklarını söyleyerek, "Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yeniden Türkiye'ye getirmek üzere 3 ay önce devlet yetkilileri tarafından yetki aldıklarını söyleyerek, "Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. 2026 takviminin açıklandığı şekilde tamamlanma ihtimali var. Ancak başka görüşmelerimiz de mevcut" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İstanbul Park Pisti'nin işletmesinin alınması ve Türkiye olarak Formula 1'e ev sahipliği yapılmasıyla ilgili konu başlıklarının anlatıldığı bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Park Pisti'nde yapılan etkinliğe Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ile başkan yardımcıları Faruk Süren, Beyza Avcıoğlu ve C. Onur Sürmeli katıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yeniden Türkiye'ye getirmek üzere 3 ay önce devlet yetkilileri tarafından yetki aldıklarını dile getiren Başkan Üçlertoprağı, "2026 yarış takvim sezonunda biz yoktuk. İkili ilişkilerimiz sayesinde önemli görüşmelerde bulunduk. 2026 takviminde bir yıldız bulunuyor. İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci yarış Madrid Grand Prix'sine ilişkin bir yıldız. Pistin inşaatının tamamlanıp teknik olarak yeterliliğinin FIA tarafından tasdik etmesiyle tamamlanması gereken bir süreç var. O gündemi yakından takip ediyoruz. Bu, büyük bir süreç. Formula 1 için yedek yarış olarak değil, uzun yıllar takvime girecek ve kalmasını planladığımız bir teklifle gittik. Sürecin takipçisi olacağız. 2026 takviminin açıklandığı şekilde tamamlanma ihtimali var. Ancak başka görüşmelerimiz de mevcut" şeklinde konuştu.

"Formula 1 için biraz daha beklememiz lazım"

Türkiye'nin otomobil sporlarında büyük bir prestije sahip olduğundan bahseden Eren Üçlertoprağı, "Formula 1 için biraz daha beklememiz lazım. Asıl niyetimiz ikame olmak değil uzun vadeli bir sözleşme gerçekleştirmek. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu haberi sizinle paylaşırız. Formula 1'in Türkiye'ye gelmek istediğini biliyorum ama belli ticari şartlarda anlaşmamız lazım. Ancak tamamen devlete yüklemeden 5-10 yıllık sözleşmelerle bunu sağlamamız gerek. Onlarla ortak bir noktaya varabileceğimizi umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

İstanbul Park Pisti'nin işletmesini devraldıklarını ve pistte iyileştirme çalışmaları yapmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Üçlertoprağı, "Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunuyoruz. Çok büyük fedakarlıklar yaptık ama hiçbir zaman tek başımıza yapmadık. Burayı işletmenin sorumluluğunu almak çok kıymetlidir. Ancak bu süreç bir günde olmadı. Bu tesisin yönetimine talip olurken bunu ciddi çalışmalarla devlet büyüklerimizi ikna ederek sağladık" cümlelerine yer verdi.

"Buradaki uluslararası yarışların sayısını arttırmak istiyoruz"

İstanbul Park Pisti'nin son durumuyla ilgili de bilgi veren Başkan Üçlertoğrağı, "Pistin bakımsızlıktan kaynaklı ciddi altyapı sorunları var. İlk aşamada ciddi bir etüt çalışması olacak. İyileştirme çalışmaları yapılacak. Burada çoklu disiplinlerde pist yarışları başta olmak üzere organizasyonlarımıza başlayacağız. Buradaki uluslararası yarışların sayısını arttırmak istiyoruz. Ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacak organizasyonlara talip olacağız. Pist günleri düzenlemeye devam edeceğiz. Pistin ticari olarak hayatta kalabilmesi için ticari aktivitelerle desteklenmesi lazım. Ticari kiralamalara ve iş birliklerine gireceğiz. İhtiyaç duyan herkese trafik eğitimleri vereceğiz. Uluslararası karting pisti inşa edeceğiz. Bunun çalışmalarına başladık. İstanbul Park'ın kapıları herkese sonsuza kadar açık olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonası, Yerel Yönetim, Formula 1, istanbul, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOSFED'den, Formula 1 için önemli adım! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:00
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:38:44. #7.13#
SON DAKİKA: TOSFED'den, Formula 1 için önemli adım! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.