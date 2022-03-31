Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi

31.03.2022 17:02
Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geleneksel medya turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yapıldı. Protokol üyeleri ve medya mensupları, Asya kıtasından Avrupa kıtasına köprüden bisikletlerle geçti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara bu yıl 'Tarihe, Doğaya Saygı' temasıyla gerçekleştirilecek Tour of Türkiye ile ilgili detaylı bilgiler de verildi. Asya yakasındaki Lapseki ilçesinden, Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesine toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bisikletlerle geçen medya mensupları, ardından da Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliği'ni ziyaret etti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu  da basın mensuplarıyla birlikte bisiklet sürüp, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde geleneksel medya turunu gerçekleştirmekten ve medya mensuplarının yoğun ilgisinden mutluluk duyduklarını söyledi. Organizasyona katılım sağlayan tüm medya kuruluşlarına teşekkür eden Müftüoğlu, "Onları etkinliğimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu yıl 'Tarihe, Doğaya Saygı' temasıyla düzenlediğimiz Tour of Türkiye'nin geleneksel medya turunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yapmak çok anlamlıydı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesi için bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Medya mensuplarımız ile 57'nci Alay Şehitliği'ni ziyaret ettiğimiz, şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ettiğimiz için de çok mutluyuz. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak organizasyon hazırlıklarımızda sona yaklaşmış bulunuyoruz. Gerek katılımcı takımların kalitesi, gerek elit sporcuların katılımı, gerek üst düzey organizasyon yapımız, gerekse de yayın ağımız ile bu yıl da tüm dünyada çok yakından takip edilen bir yarışa imza atacağız" diye konuştu.BODRUM'DAN İSTANBUL'A, 8 GÜNDE 1303 KİLOMETREDünyaca ünlü bisikletçilerin 8 günde, Bodrum'dan İstanbul'a toplamda 1303 kilometre pedal basacakları organizasyon 8 etaptan oluşacak. 10 Nisan'da Bodrum-Kuşadası etabıyla başlayacak organizasyon 11 Nisan'da Selçuk (Efes)-Alaçatı, 12 Nisan'da Çeşme-İzmir (Karşıyaka), 13 Nisan'da İzmir (Konak)-Manisa (Spil), 14 Nisan'da Manisa-Ayvalık, 15 Nisan'da Edremit (Akçay)-Eceabat (57'nci Alay Şehitliği), 16 Nisan'de Gelibolu-Tekirdağ etaplarıyla devam edecek. 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek organizasyona katılacak takımlar ise şöyle: WORLDTOUR TAKIMLARIUAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), Bora-Hansgrohe (Almanya), Israel-Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange-Jayco (Avusturya) Team DSM (Hollanda).PRO TAKIMLARAlpecin-Fenix (Belçika), Team Arkea-Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper-Androni Giocattali (İtalya), Bardiani CSF Faizane (İtalya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), EOLO-Kometa Cycling Team (İtalya), Euskatel-Euskadi (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Burgos BH (İspanya), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).KITA TAKIMLARIBike Aid (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), China Glory Continental Team (Çin).


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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Türkiye, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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