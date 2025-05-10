Trabzonspor 0-2 Galatasaray - Son Dakika
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Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

10.05.2025 21:39
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STAT: Papara Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Okay Yokuşlu (Dk. 75 Nwakaeme), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Mustafa Eskihellaç (Dk. 58 Zubkov), Visca (Dk. 75 Banza), Cham, Enis Destan (Dk. 19 Sikan)

GALATASARAY: Muslera - Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 90 Ahmed Kutucu), Torreira, Lemina (Dk. 90 Frankowski), Yunus Akgün (Dk. 90 Kaan Ayhan), Sara (Dk. 77 Morata), Barış Alper (Dk. 82 Eren Elmalı), Osimhen

GOLLER: Abdülkerim Bardakcı (Dk.66), Morata (Dk.84) (Galatasaray)

Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

5'inci dakikada sol kanattan ceza alanına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

12'nci dakikada sağ taraftan Sallai'nin pasında, ceza alanı içinde Osimhen'in dönerek vuruşunda top, kaleci Uğurcan Çakır'ın kucağında kaldı.

39'uncu dakikada John Lundstram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi.

44'üncü dakikada Mendy'in yerden pasıyla savunma arkasına sarkan Visca, ceza sahasına girerken kalesini terk eden Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, önce serbest atış kararı verdi. VAR incelemesi sonrası Karaoğlan, Visca'nın ofsaytta olduğunu tespit ederek serbest atış kararını iptal etti.

45+5'inci dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Sarı kırmızılı savunma direkten dönen topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

55'inci dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Sara ortasını yaptı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu: 0-1.

83'üncü dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Osimhen'in önüne düştü. Osimhen'in vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.

84'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün ceza sahası yayına yerden çıkardığı topa Morata, gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

FATİH TEKKE'DEN 6 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray karşısında, Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde en son Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü. Tekke, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin yerine sakatlığı düzelen Uğurcan Çakır'a görev verdi. Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Banza ve Zubkov'u yedek kulübesine çeken Tekke, bu oyuncuların yerine Mendy, Visca, Cham, Enis Destan ve kart cezasını tamamlayan Malheiro'yu 11'de başlattı. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Savic, Draguş, Hüseyin ve Folcarelli ise maç kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Trabzon deplasmanında geçen hafta Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti. Sarı kırmızılılarda sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine Jakobs görev aldı. Okan Buruk, geçen hafta 11'de görev yapan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk forma verdi.

TRİBÜNLER DOLDU

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tükenirken, yaklaşık 2 bin sarı kırmızılı takım taraftarı da misafir takım tribününden takımlarına destek verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor 0-2 Galatasaray - Son Dakika

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