Trabzonspor: 3-2 - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor: 3-2

12.09.2022 23:37
Trabzonspor: 3-2

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Samet, Rakitskiy, Rodrigues (Dk.16 Abdurrahim), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan), Yusuf (Dk. 64 Akintola), Emre (Dk. 80 Bjarnason), Belhanda, Emre, Onyekuru (Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Samet, Rakitskiy, Rodrigues (Dk.16 Abdurrahim), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan), Yusuf (Dk. 64 Akintola), Emre (Dk. 80 Bjarnason), Belhanda, Emre, Onyekuru (Dk. 80 Gulbrandsen)TRABZONSPOR: Uğurcan - Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Umut, Bakasetas, Bardhi (Dk.46 Abdülkadir), Trezeguet (Dk. 80 Naci), GomezGOLLER: Dk. 10 Rodrigues, Dk. 55 Ndiaye Dk. 90+4 Samet (Adana Demirspor) - Dk. 36 (P) Bakasetas, Dk. 84 Umut (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Semih, Rakitskiy, Yusuf, Samet (Adana Demirspor) - Gbamin, Bartra, Bardhi, Hugo (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

9'uncu dakikada Adana Demirspor'un kaleye uzak bir mesafeden kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Rodrıgues'in sert ve şık şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.20'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanatta topla buluşan Yusuf rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine orta yaptı. Savunma arasında yükselen Belhanda'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.27'nci dakikada Trabzonspor atağında kısa paslarla rakip yarı alanına gelen bordo-mavililer topu Bakasetas'la buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.31'inci dakikada Trabzonspor'un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç'ı aşamadı.35'inci dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez'in önünde kaldı. Gomez, Rakitskiy'nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.36'ncı dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1.41'inci dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle son buldu.50'nci dakikada Adana Demirspor kalecisinin ayağından aşırdığı topta araya giren Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak tekrardan Ertaç'ın kucağında kaldı.54'üncü dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında sağdan ceza sahasına giren Yusuf'un ara pasında topla buluşan Ndiaye'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.63'üncü dakikada Trabzonspor atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Larsen'in ortasına yükselen Trezeguet'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.66'ncı dakikada Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Belhanda topu Gökhan'ın önüne yuvarladı. Bu futbolcunun gelişine sert şutu direğe çarpıp dışarı çıktı.69'uncu dakikada Adana Demirspor atağında Gökhan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, fırsatı değerlendiremeyerek topu auta attı.84'üncü dakikada Trabzonspor atağında Hamsik ceza sahası yayındaki Naci'yi gördü. Naci şık bir topuk pasıyla topu Umut'a gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vurduğu plaseyle top ağlarla buluştu:  2-2.90+4'üncü dakikada Adana Demirspor atağında Akintola ceza sahasının sağ tarafından çizgiye inen Svensson'nu gördü. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Samet, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.


- Adana
YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor-Trabzonspor maçından notlar Adana Demirspor-Trabzonspor maçından notlar
Kaynak: DHA

Serkan Olguncan, Trabzonspor, Karaoğlan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor: 3-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:38 Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan'a veda paylaşımları: Türk büyüsü kramponlarını asıyor
23:25 MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor
23:18 2 çocuk annesi kadın uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
22:55 MetroPOLL'ün son anketinde Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı
22:53 Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş cephesinden hakem Halil Umut Meler'e ağır sözler: Sorunu var
22:49 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya gözdağı: Bu kış donacaklar
22:42 İBB'de CHP ile AK Parti arasında 'Sultan Vahdettin' tartışması yaşandı
22:25 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar
21:55 Burhan Akbudak'dan Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya
21:50 Beşiktaşlı yıldızın Başakşehirli futbolcuya attığı tokadı ne hakem ne de VAR gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 23:44:47. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor: 3-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement