Trabzonspor: 3-2

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Samet, Rakitskiy, Rodrigues (Dk.16 Abdurrahim), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan), Yusuf (Dk. 64 Akintola), Emre (Dk. 80 Bjarnason), Belhanda, Emre, Onyekuru (Dk. 80 Gulbrandsen)TRABZONSPOR: Uğurcan - Bartra, Hugo , Eren, Larsen, Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Umut , Bakasetas, Bardhi (Dk.46 Abdülkadir), Trezeguet (Dk. 80 Naci), GomezGOLLER: Dk. 10 Rodrigues, Dk. 55 Ndiaye Dk. 90+4 Samet ( Adana Demirspor ) - Dk. 36 (P) Bakasetas, Dk. 84 Umut ( Trabzonspor )SARI KARTLAR: Semih, Rakitskiy, Yusuf, Samet (Adana Demirspor) - Gbamin, Bartra, Bardhi, Hugo (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

9'uncu dakikada Adana Demirspor'un kaleye uzak bir mesafeden kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Rodrıgues'in sert ve şık şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.20'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanatta topla buluşan Yusuf rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine orta yaptı. Savunma arasında yükselen Belhanda'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.27'nci dakikada Trabzonspor atağında kısa paslarla rakip yarı alanına gelen bordo-mavililer topu Bakasetas'la buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.31'inci dakikada Trabzonspor'un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç'ı aşamadı.35'inci dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez'in önünde kaldı. Gomez, Rakitskiy'nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.36'ncı dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1.41'inci dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle son buldu.50'nci dakikada Adana Demirspor kalecisinin ayağından aşırdığı topta araya giren Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak tekrardan Ertaç'ın kucağında kaldı.54'üncü dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında sağdan ceza sahasına giren Yusuf'un ara pasında topla buluşan Ndiaye'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.63'üncü dakikada Trabzonspor atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Larsen'in ortasına yükselen Trezeguet'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.66'ncı dakikada Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Belhanda topu Gökhan'ın önüne yuvarladı. Bu futbolcunun gelişine sert şutu direğe çarpıp dışarı çıktı.69'uncu dakikada Adana Demirspor atağında Gökhan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, fırsatı değerlendiremeyerek topu auta attı.84'üncü dakikada Trabzonspor atağında Hamsik ceza sahası yayındaki Naci'yi gördü. Naci şık bir topuk pasıyla topu Umut'a gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vurduğu plaseyle top ağlarla buluştu: 2-2.90+4'üncü dakikada Adana Demirspor atağında Akintola ceza sahasının sağ tarafından çizgiye inen Svensson'nu gördü. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Samet, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

- Adana