Trabzonspor, Başakşehir ile Zorlu Randevuda! - Son Dakika
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Trabzonspor, Başakşehir ile Zorlu Randevuda!

Trabzonspor, Başakşehir ile Zorlu Randevuda!

Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile 34. kez karşılaşacak. 301 gün sonra galibiyet hedefliyor.

14.03.2025 10:53
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Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir ile ligde 34. kez rakip olacak. Bordo-mavililerin 13'e 10 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde bordo-mavililer 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 7. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 34. randevu

İki takım arasında Trendyol Süper Lig'de oynanan 33 maçta Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 13 galibiyet elde ederken Başakşehir ise 10 kez kazandı. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 46 gol atarken, Başakşehir 38 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı.

İstanbul'da Trabzonspor üstün

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 16 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, deplasmanda 7 galibiyet elde etti. Turuncu-laciverliler, sahasında 6 galibiyet elde ederken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi 27 gol atarken kalesinde de 20 gol gördü.

Trabzonspor 301 gün sonra deplasmanda kazanmak istiyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-mavililer, deplasmanda sadece 5 puan elde ederken, dış sahada maç kazanamayan tek takım konumunda. Yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde deplasman fobisini yenmek isteyen Trabzonspor, 301 gün önce deplasmandaki son galibiyetini de Başakşehir karşısında elde etmişti.

Mehmet Türkmen yönetecek

Zorlu müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

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