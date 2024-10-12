Trabzonspor Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 oyunlarla sona erdi.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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