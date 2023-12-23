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Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, art arda 3. karşılaşmada da aynı 11 ile sahaya çıktı.

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar
23.12.2023 - 19:16,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, art arda 3. karşılaşmada da aynı 11 ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarından sonra RAMS Başakşehir karşısında da aynı oyunculara 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibi, sahaya Uğurcan Çakır, Larsen, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet ve Onuachu 11 ile çıktı.

Trabzonspor'da Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Kerem Şen, Umut Bozok maç kadrosunda yer almadı.

Abdülkadir Ömür, 11'deki yerini aldı

Trabzonspor'da dün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edilen ve durumu maç saati belli olacağı açıklanan Abdülkadir Ömür forma giydi.

Abdülkadir Ömür, son yapılan kontrolün ardından sağlık ekibinin onay vermesiyle 11'de maça başladı.

Pepe, maç kadrosunda

Trabzonspor'un ligin 14. haftasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Nicolas Pepe, sakatlığının ardından 2 maç sonra ilk kez maç kadrosunda yer almadı.

Pepe, Gaziantep FK ile İstanbulspor maçının ardından ilk kez kadroya dahil edildi. Fountas ise 1 maç aradan sonra maç kadrosunda kendine yer buldu.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı. Taraftarlar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için "Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde bağırarak teröre tepki gösterdi. Maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
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