Trabzonspor Başkanı Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuştu - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuştu

28.07.2023 22:37

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Türkiye'deki hiçbir takıma gitmeyeceğini, ancak Avrupa'dan uygun bir teklif gelirse durumu değerlendirebileceklerini belirtti. Ayrıca, Doğan, Uğurcan için geçen yıl Avrupa'dan resmi teklif geldiğini, bu yıl ise gelmediğini ifade etti. Doğan ayrıca, Uğurcan'ın Galatasaray'a satılamayacağını ve Trabzonspor kaptanının istemediği sürece hiçbir takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuştu. Doğan, Uğurcan'ın Türkiye'deki hiçbir takıma gitmeyeceğini, ancak Avrupa'dan uygun bir teklif gelirse durumu değerlendirebileceklerini belirtti. Ayrıca, Doğan, Uğurcan için geçen yıl Avrupa'dan resmi teklif geldiğini, bu yıl ise gelmediğini ifade etti.

"HİÇ BİR TAKIM ALAMAZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, canlı yayında Uğurcan Çakır ve Galatasaray için gelen transfer sorusunu yanıtladı. Uğurcan'ın Türkiye'den hiç bir takımın alamayacağını belirten Doğan, "Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'den. Öyle bir Trabzonsporlu Uğurcan. Avrupa'dan yakışacak bir talip olursa, verdiğimiz sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir" dedi.

"HERHANGİ BİR GALATASARAY YÖNETİCİSİNİN TALEBİ DAHİ OLAMAZ"

Başarılı file bekçisinin Galatasaray'a satılamayacağını ifade eden Doğan, "Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Trabzonspor kaptanı kendisi Trabzonspor'dan gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Herhangi bir Galatasaray yöneticisinin talebi dahi olamaz. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez. Avrupa'dan birçok talibi oldu Uğurcan'ın bugüne kadar, bu arada Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'den. Öyle bir Trabzonsporlu Uğurcan. Avrupa'dan yakışacak bir talip olursa, verdiğimiz sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir. Ama öyle bir şey de yok. Uğurcan'ın konsantrasyonu şu anda Trabzonspor. Bunlar yalan gündemler" yanıtını verdi.

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Ertuğrul Doğan, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuştu - Son Dakika
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