Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber! 19 yaşındaki stoper sezonu kapattı

Seçimi Erdoğan'ın ya da muhalefetin kazanması durumunda Türkiye'yi neler bekliyor?

Milyonlar heyecanla bekliyor! İşte Merkez Bankası'na göre memur ve emeklinin ocak zammı

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında adından bir hayli söz ettiren genç savunmacı, Edgar Le'nin sakatlığında savunmada güven vermiş ve yazında büyük bir kariyer adımı atarak Ajax'a imza atmıştı.

EYLÜL AYINDA SAKATLANDI

Ağustos ayında Ajax'a 9,5 milyon euro bedelle transfer olan Ahmetcan Kaplan, 19 Eylül'de çapraz bağ sakatlığı geçirdi. 3 Aralık'ta Blackburn'la oynanan hazırlık maçında ilk kez forma giyen Ahmetcan, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

SEZONU KAPATTI

Antrenmanda sakatlanan genç futbolcunun sol diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Ameliyat olan Ahmetcan'ın sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.