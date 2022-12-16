Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber! 19 yaşındaki stoper sezonu kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber! 19 yaşındaki stoper sezonu kapattı

16.12.2022 22:00

Trabzonspor'dan 9,5 milyon euro bedelle Ajax'a transfer olan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, sol diz çapraz bağındaki yırtık sebebiyle ameliyat edildi ve sezonu kapattı.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında adından bir hayli söz ettiren genç savunmacı, Edgar Le'nin sakatlığında savunmada güven vermiş ve yazında büyük bir kariyer adımı atarak Ajax'a imza atmıştı.

EYLÜL AYINDA SAKATLANDI

Ağustos ayında Ajax'a 9,5 milyon euro bedelle transfer olan Ahmetcan Kaplan, 19 Eylül'de çapraz bağ sakatlığı geçirdi. 3 Aralık'ta Blackburn'la oynanan hazırlık maçında ilk kez forma giyen Ahmetcan, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Çılgın bedelle transfer oldu, maça bile çıkamadı! Ahmetcan Kaplan'dan gelen haber kahretti

SEZONU KAPATTI

Antrenmanda sakatlanan genç futbolcunun sol diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Ameliyat olan Ahmetcan'ın sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

YORUMLAR
500
Trabzonspor'a 542 milyon liralık fatura! Şampiyonluk geliri onlara gidiyor Trabzonspor'a 542 milyon liralık fatura! Şampiyonluk geliri onlara gidiyor Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber! 19 yaşındaki stoper sezonu kapattı - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlı yayında mülteci sorusuna cevap verdi: Endişeliyim
21:46 Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber! 19 yaşındaki stoper sezonu kapattı
21:41 Fuat Oktay muhalefete rest çekti: Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz
21:32 1 milyon litrelik akvaryum patladı! Avrupa ülkesinde faciadan dönüldü
20:36 Milyonlarca öğrencinin beklediği haber! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
20:32 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel organını atan belediye çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı
20:17 Golbol Kadın Milli Takımımız tarih yazdı! Dünya şampiyonu oldu
20:20 HDP ile ikinci görüşme için AK Parti tarih verdi
20:11 Akli dengesi yerinde olmayan kadının yaşadığı binaya yerleştirdiği patlayıcılar imha edildi
19:25 ABD'li dev banka Goldman Sachs binlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 22:19:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber! 19 yaşındaki stoper sezonu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement