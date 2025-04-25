Trabzonspor Finalde!

TÜRKİYE Kupası yarı final maçında Trabzonspor, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov müsabakayı değerlendirdi.

Finale çıkmaları hakkında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Finaldeyiz, olmamız gereken yerdeyiz. Oyuncularımı kutladım öncelikle. Hemen hemen tüm bireysel performanslar yukardaydı. Özellikle ligde birebir baskı, ön alan baskısını sürekliliği açısından da iyi yapan bir rakip. Fakat ön alan baskısına karşı çok tekrarımız oldu açıkçası. İlk 10 dakika baskıyı kıramadık. Tabii baskı yapılırken bu riski almak bu karar bana ait, kimilerine göre bir risk evet, pahalıya da mal olabilecek riskler. Evet, ben bunu alıyorum. Ama bu baskıyı yapan taraf için de eğer bu baskıyı alıyorsan arka tarafta da aynı şey baskı yapan takım için geçerli. Oyuncularıma maç öncesi söylediğim bir şey var. Trabzon'a ve Trabzonspor'u tarif ederken aklıma ilk gelen birkaç kelimeden bir tanesi, ilki cesaret olmalı. Bu cesareti göstermeliyiz. İkincisi mücadele olmalı, bunu bugün gösterdik. Üçüncüsü de birliktelik. Bunun için tam anlamıyla iyi noktadayız diyemem ama 45 günde geldiğimiz nokta bence tüm oyuncularım gayet iyi iş çıkardılar" dedi.

'BUGÜN SEVİNEN TARAF OLDUK

Bugün sevinen taraf olduklarını ancak hafta sonu ligde önemli bir maç oynayacaklarına değinen Tekke, "Sezonun özellikle son bölümünde geldiğimizden bu yana söylediğimiz şeyler geçerli. Bunları tekrarlamakta fayda var bence. Türkiye'nin en iyi ve en büyük iki isminden sonra teknik adam olarak buraya gelip Trabzonspor'un son belki de 10-15 yılında yaşanmış en zor durumda ve 7 hafta sonunda elimizdekilere baktığımızda çok pozitif ve söylediğim ifadeler geçerli. Oyun bazen bizi kızdıracak, sonuçlar da öyle. Bazen sevindirecek bazen üzecek. Bugün sevinen taraf olduk. Bunu oyuncularımın özelinde söylemem lazım. Hepsi antrenmanlarda ne yapmak istiyorsak, ne gösteriyorsak yapmaya çalışıyorlar. Biz de onların enerjilerini ligin sonu olması sebebiyle fiziksel durumlarını da değerlendirerek bazı oyuncular özelinde yavaş oynamamız gerektiğini söylüyorum devamlı. Bugün bunu başardık bence bugün iyiydi ama bitti. Finaldeyiz, olmamız gereken yerde. Şimdi hafta sonu yine çok zor bir maç var. O maçtan da umarım inşallah 3 puan alarak ayrılırız ve söylediğim normalleşmenin hemen hemen tamamı gerçekleşir. Göztepe'yi de tebrik ederim. İyi bir hocası var. Yani riskli, savunma, hızlı hücum, ikinci toplar ama onlar da iyi iş çıkardılar. Bugün biz daha iyiydik" diye konuştu.

Kendi performansıyla ilgili bir soruya yanıt veren Tekke, "Bence bir teknik adamın performansını ölçecek süre değil. Oyuncularımın ciddi gayreti var. Onlara da söylemiştim size de söylemiştim, galibiyetlerin hepsi onlara ait, mağlubiyetlerin hepsi bana ait. Şunu anlatmaya çalışıyorum, set hücumu dediğimiz oyun savunma yapan takımlara karşı Türkiye'de çok fazla tercih edilen oyun şekli değil. Bunun için de ciddi süre lazım. Kendi performansımla ilgili, ben performansımı maç özelinde de kötü oynadığımız Adana Demir bunlardan bir tanesi bana göre, benim performansımdan bahsediyorum. Ama ben kendi performansımı ölçerken, ben her antrenmana maç ve maçtan belki daha ciddi bakıyorum. Dolayısıyla onu ben değil oyuncularım belki değerlendirmeli. Ama 45 gün bir teknik adamın performansını değerlendirecek ölçek mi zaman mı? Bence değil. Bu süreyle alakalı bir şey" ifadelerini kullandı.

STANIMIR STOILOV: TRABZONSPOR'U TEBRİK ETMEK İSTİYORUM

Maç değerlendirmesinde Trabzonspor'u tebrik eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise " Öncelikle Trabzonspor'u tebrik etmek istiyorum. Finale çıkmayı hak ettiler, umarım kupayı kazanırlar. İlk 15 dakikaya aslında çok iyi başladık. Orada önemli fırsatlar yakaladık, fakat maalesef bunları gole çeviremedik. Bununa ardından Trabzonspor bize karşı iyi kontrataklar üretmeye başladı ve bu bölümde özgüvenimizi kaybetmeye başladık. Oyuncularım bu bölümde bir özgüven kaybı yaşadılar. Aynı zamanda oyuncularımız maçı çok büyük bir baskı altında oynadılar. Kendi maçın önemini, kulübümüzün tarihi adına önemini biliyorlardı. Ama baktığımızda belki de bizim seviyemiz burada Türkiye'nin en iyi 4 takımının arasına girmekti. Çok fazla eksiğimiz vardı, kaliteli oyuncular anlamında. Bu da aslında bazı pozisyonlarda maçın içerisinde hissedildi. Trabzonspor aslında ilk golü şanslı bir şekilde buldu. Ama futbolda şans bazen o gün daha iyi olanın yanındadır. Şimdi bizim artık sezonun geri kalanına çok iyi bir şekilde odaklanmamız ve yaptığımızdan çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü puan tabelasına baktığımızda şu anda ortalardayız. Ne aşağıdayız ne yukarıdayız. Artık oyuncularımız şu ana verdiklerinden daha çok vermeleri gerekiyor. Tekrar yukarıdaki pozisyonumuza geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde ortada olmak, ne aşağıda ne yukarıda olmak tehlikeli" diye konuştu.