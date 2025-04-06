Trabzonspor Kadıköy'e Gitti

- Trabzonspor, Kadıköy'e ulaştı

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın oynanacağı stada ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu mücadele için konakladıkları otelden hareket ederek maçın oynanacağı stadyuma geldi.

Trabzonspor, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.