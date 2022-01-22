Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile ilgili bir maç için İstanbul'a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Tymoteusz Puchacz, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Emmanouil Siopis, Murat Cem Akpınar, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Salih Kavrazlı ve Andreas Cornelius yer aldı.