Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'nın konuğu olacak - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'nın konuğu olacak

31.05.2022 15:58
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'nın konuğu olacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde AA Spor Masası'nda soruları yanıtlayacak Ağaoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 12.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Anadolu Ajansı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'nın konuğu olacak - Son Dakika


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