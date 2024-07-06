Trabzonspor, Macaristan'da çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Macaristan'da çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Macaristan\'da çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Milli takımlarda görev alan oyuncuların yer almadığı ekipte, hazırlıklar devam ediyor.

06.07.2024 16:00
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Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yaptığı çift antrenmanla çalışmalarına hız kazandırdı.

Trabzonspor, Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor. TSİ 11.30'da yaptığı sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam eden bordo-mavililerde tempo her geçen gün artıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dengeye bağlı teknik ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman turnuva ile son buldu. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı Szeged'de oyuncuların antrenmanda verilen aralarda suya hücum ederek hararetlerini giderdikleri gözlendi.

Milli takımlarda görev alan oyuncuların antrenmanda yer almadığı Karadeniz ekibinde, hazırlıklar bugün TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

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