Trabzonspor Rijad Aydın'la Yollarını Ayırdı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basketbol A takımı oyuncularımızdan Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aydın'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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